El fabuloso cumpleaños de la China Suárez a bordo de un yate sigue dando que hablar, en especial luego de que las redes estallaran comparando el vestido que eligió con uno que lució Wanda Nara años atrás.
Cuánto sale el vestido del escándalo entre la China Suárez y Wanda Nara
El precio del impactante diseño que la China Suárez le habría copiado a Wanda Nara y provocado una feroz polémica.
Para su día especial, la China Suárez apostó por un modelo negro ultra ajustado y con escotazo de Hervé Léger, uno de sus diseñadores favoritos
Inmediatamente los usuarios se volcaron a las redes asegurando que la top había elegido el mismo diseño que Wanda Nara y la actriz salió a desmentirlo con una foto a la etiqueta de su diseño, haciendo hincapié en el talle del modelo XS.
En cuanto al precio de uno de los vestidos insignias de Léger, la página oficial publica que tiene un valor de 1.695 dólares, equivalente a unos dos millones y medio de pesos argentinos al cambio actual.
Cómo fue el cumpleaños de la China Suárez en un yate
La China Suárez celebró sus 34 años con un festejo íntimo a bordo de un yate de lujo que recorrió las aguas del Bósforo mientras los selectos invitados disfrutaban de una catarata de excentricidades y sorpresas.
Fue la misma China Suárez la que publicó stories mostrando todos los detalles de su sofisticado cumpleaños entre las que se destacó un enorme oso hecho por rosas color rosa y fuentes de frutas exóticas dispuestas de forma artística.
Si bien fue una fiesta súper glamorosa y elegante, lo cierto es que la lista de invitados fue muy selecta. Entre los presentes estuvieron sus hijos Amancio, Magnolia y Rufina, su madre, su peluquero y amigo íntimo Juanma Cativa, entre otros.