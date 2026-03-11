Cuánto sale el vestido del escándalo entre la China Suárez y Wanda Nara

wanda china vestido precio El precio del vestido que la China Suárez lució en su cumpleaños.

En cuanto al precio de uno de los vestidos insignias de Léger, la página oficial publica que tiene un valor de 1.695 dólares, equivalente a unos dos millones y medio de pesos argentinos al cambio actual.

Cómo fue el cumpleaños de la China Suárez en un yate

La China Suárez celebró sus 34 años con un festejo íntimo a bordo de un yate de lujo que recorrió las aguas del Bósforo mientras los selectos invitados disfrutaban de una catarata de excentricidades y sorpresas.

Fue la misma China Suárez la que publicó stories mostrando todos los detalles de su sofisticado cumpleaños entre las que se destacó un enorme oso hecho por rosas color rosa y fuentes de frutas exóticas dispuestas de forma artística.

china suarez yate Los lujos del cumpleaños de la China Suárez a bordo de un yate.

Si bien fue una fiesta súper glamorosa y elegante, lo cierto es que la lista de invitados fue muy selecta. Entre los presentes estuvieron sus hijos Amancio, Magnolia y Rufina, su madre, su peluquero y amigo íntimo Juanma Cativa, entre otros.