Escándalo con Mauro Icardi en el Galatasaray por culpa de la China Suárez

china suarez cumpleaños

“Lo que me cuentan personas de adentro del club es que sienten que Maurito priorizó el cumple de la China Suárez y no priorizó al club que tiene el encuentro más importante del año en las próximas horas”, sostuvo . “Le pareció mal que haya ingerido alcohol siendo un profesional del fútbol y en la previa de este partido que te estoy contando. Alguien me dijo ‘sigue haciendo las cosas mal y no recapacita’ esas fueron las palabras de una persona que me traslada la información”, agregó Etchegoyen.

Los lujos de la fiesta de cumpleaños de la China Suárez

La China Suárez celebró sus 34 años con un festejo íntimo a bordo de un yate de lujo que recorrió las aguas del Bósforo mientras los selectos invitados disfrutaban de una catarata de excentricidades y sorpresas.

Fue la misma China Suárez la que publicó stories mostrando todos los detalles de su sofisticado cumpleaños entre las que se destacó un enorme oso hecho por rosas color rosa y fuentes de frutas exóticas dispuestas de forma artística.

Las excentricidades del cumpleaños de la China Suárez.

Si bien fue una fiesta súper glamorosa y elegante, lo cierto es que la lista de invitados fue muy selecta. Entre los presentes estuvieron sus hijos Amancio, Magnolia y Rufina, su madre, su peluquero y amigo íntimo Juanma Cativa, entre otros.