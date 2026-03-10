Aseguran que la China Suárez se burló del talle que usa Wanda Nara

china wanda vestido Polémica por el look de la China Suárez en su cumpleaños.

Sin hacer referencia a los comentarios, la China Suárez le sacó una foto a la etiqueta de su diseño, haciendo hincapié en el talle del modelo.

china suarez talle vestido La feroz indirecta de la China Suárez a Wanda Nara.

El lujoso cumpleaños de la China Suárez en Estambul

La China Suárez celebró sus 34 años con un festejo íntimo a bordo de un yate de lujo que recorrió las aguas del Bósforo mientras los selectos invitados disfrutaban de una catarata de excentricidades y sorpresas.

Fue la misma China Suárez la que publicó stories mostrando todos los detalles de su sofisticado cumpleaños entre las que se destacó un enorme oso hecho por rosas color rosa y fuentes de frutas exóticas dispuestas de forma artística.

china suarez yate Los lujos del cumpleaños de la China Suárez a bordo de un yate.

Si bien fue una fiesta súper glamorosa y elegante, lo cierto es que la lista de invitados fue muy selecta. Entre los presentes estuvieron sus hijos Amancio, Magnolia y Rufina, su madre, su peluquero y amigo íntimo Juanma Cativa, entre otros.

china suarez cumpleaños Mauro Icardi y la China Suárez más enamorados que nunca.

La respuesta de la China Suárez y Mauro Icardi a la provocación de Wanda en Milán

Wanda Nara lanzó una feroz indirecta contra Mauro Icardi subiendo una imagen contundente desde la fabulosa casa de campo que compartían en Milán. La rubia pasó y tiró muebles y objetos de la propiedad, entre ellos el respaldo de la cama matrimonial con un grabado personalizado de sus iniciales "W y M".

Lejos de quedarse callado, Mauro Icardi redobló la apuesta con una catarata de fotos junto a la China Suárez y sus hijos Amancio, Magnolia y Rufina paseando en bote por Estambul.

mauro china advertencia wanda

“Tutto è più vicino di quanto sembri”/“Todo está más cerca de lo que parece”, escribió Mauro Icardi en lo que podría ser una advertencia a Wanda Nara, con quien se encontrará los próximos días en la nueva audiencia por su divorcio en Milán.