La China Suárez y Mauro Icardi causaron sensación desde Turquía con la fabulosa fiesta de cumpleaños de la actriz y los usuarios estallaron comparando su look con uno de Wanda Nara.
Aseguran que la China Suárez se burló del talle que usa Wanda Nara
Explosión en las redes sociales por el posteo de la China Suárez presumiendo su silueta y con indirecta para Wanda.
Para su día especial, la China Suárez eligió un vestido negro ajustado con escotazo resaltando su silueta similar a uno de los favoritos de Wanda Nara.
Si bien no hizo referencia a las comparaciones que se hicieron virales asegurando que la China Suárez le había copiado a Wanda Nara, la actriz no se quedó de brazos cruzados.
Sin hacer referencia a los comentarios, la China Suárez le sacó una foto a la etiqueta de su diseño, haciendo hincapié en el talle del modelo.
El lujoso cumpleaños de la China Suárez en Estambul
La China Suárez celebró sus 34 años con un festejo íntimo a bordo de un yate de lujo que recorrió las aguas del Bósforo mientras los selectos invitados disfrutaban de una catarata de excentricidades y sorpresas.
Fue la misma China Suárez la que publicó stories mostrando todos los detalles de su sofisticado cumpleaños entre las que se destacó un enorme oso hecho por rosas color rosa y fuentes de frutas exóticas dispuestas de forma artística.
Si bien fue una fiesta súper glamorosa y elegante, lo cierto es que la lista de invitados fue muy selecta. Entre los presentes estuvieron sus hijos Amancio, Magnolia y Rufina, su madre, su peluquero y amigo íntimo Juanma Cativa, entre otros.
La respuesta de la China Suárez y Mauro Icardi a la provocación de Wanda en Milán
Wanda Nara lanzó una feroz indirecta contra Mauro Icardi subiendo una imagen contundente desde la fabulosa casa de campo que compartían en Milán. La rubia pasó y tiró muebles y objetos de la propiedad, entre ellos el respaldo de la cama matrimonial con un grabado personalizado de sus iniciales "W y M".
Lejos de quedarse callado, Mauro Icardi redobló la apuesta con una catarata de fotos junto a la China Suárez y sus hijos Amancio, Magnolia y Rufina paseando en bote por Estambul.
mauro china advertencia wanda
“Tutto è più vicino di quanto sembri”/“Todo está más cerca de lo que parece”, escribió Mauro Icardi en lo que podría ser una advertencia a Wanda Nara, con quien se encontrará los próximos días en la nueva audiencia por su divorcio en Milán.