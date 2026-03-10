¿En crisis? Wanda Nara vende la casa del escándalo: cuánto pide

wanda casa venta Wanda Nara puso en venta la casa que le cedió Maxi López.

Ahora, según revelaron en el Diario de Mariana, Wanda Nara pide una cifra que ronda los 2,2 millones de dólares aunque también estaría dispuesta a alquilarla.

Las fotos de Wanda Nara tirando los muebles de Mauro Icardi en Milán

Días antes, Wanda Nara encendió la polémica subiendo una imagen contundente desde la fabulosa casa que compartían en Milán.

Wanda Nara fue por todo y tiró muebles y objetos de la propiedad, entre ellos el respaldo de la cama matrimonial con un grabado personalizado de sus iniciales "W y M".

wanda nara muebles milan Wanda Nara tiró los muebles de Mauro Icardi.

"Acomodando mi casa italiana. Regalando, donando y restaurando", escribió Wanda Nara junto a la postal que inmediatamente generó un terremoto de reacciones y repercusiones.

Cómo le dicen Maxi López y Wanda Nara a Mauro Icardi

Desde que regresó a la Argentina, Maxi López no para de causar sensación en cada una de sus apariciones y participaciones, ahora visitando el canal de streaming de Martín Cirio.

Maxi López se sumó al segmento "A la cama con Martina" donde relajado y vestido con pijamas, habló de su vínculo con Wanda Nara y la traición de Mauro Icardi como nunca antes.

“Le digo Voldemort porque no lo podemos nombrar”, afirmó Maxi López haciendo referencia al famoso villano de Harry Potter cuyo nombre era reemplazado por "el inombrable".

Maxi López incluso recordó uno de sus primeros encuentros con Mauro Icardi para la celebración del cumpleaños de uno de sus hijos que se realizó en la casa que compartían Icardi y Wanda Nara. "Le dije que el día que tuviera hijos me iba a entender, confesó.