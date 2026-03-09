Gran Hermano: una participante compró 200 morrones y gastó casi $500.000

La situación generó risas y sorpresa entre los participantes, pero también dudas sobre qué ocurrirá con la compra.

Ahora muchos se preguntan si la producción corregirá el error o si los jugadores deberán quedarse con la enorme cantidad de morrones durante la semana.

El error de la compra también dejó otro detalle que no pasó desapercibido: Danelik no compró dulce de leche, algo que preocupó especialmente a Pincoya, conocida dentro de la casa por su fanatismo por ese producto.

Sin embargo, la participante trató de ponerle humor a la situación.

gh2

“No te preocupes, si hay mermelada… y de última hay leche y hacemos dulce de leche”, comentó entre risas.

El episodio rápidamente se volvió tendencia en redes sociales, donde los usuarios reaccionaron con humor y memes al error en la compra. “Te amo Danelik, eres una cosa bárbara”, escribió una usuaria en X.

Gran Hermano: en otra temporada un participante compró muchísimos kilos de lechuga

Incluso algunos recordaron situaciones similares de otras temporadas y compararon el episodio con Martín Pepa, un ex participante de Gran Hermano que en su momento se volvió viral por haber comprado una enorme cantidad de lechuga durante la compra semanal.

Mientras tanto, muchos fanáticos siguen preguntándose si la producción corregirá el error o si los participantes tendrán que convivir con los cientos de morrones durante la semana.