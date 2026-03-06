Gran Hermano: una participante invitó a una compañera a fumar marihuana y se armó un escándalo

La influencer tucumana, de 25 años, quedó en el centro de la escena luego de que se viralizara un clip en el que habla abiertamente de fumar marihuana dentro de la casa.

El momento ocurrió en el cuarto de mujeres, cuando la participante invitó a una de sus compañeras a salir al patio.

Un video que comenzó a circular en las últimas horas generó un nuevo foco de polémica en Gran Hermano: Generación Dorada.

En las imágenes se ve a una de las participantes insinuar que recibió un cigarrillo de marihuana dentro de la casa, lo que provocó debate entre los seguidores del reality y cuestionamientos sobre el origen del objeto.

El clip se viralizó durante la noche del jueves y muestra a la jugadora Danelik conversando con otras participantes dentro de la casa. En ese intercambio, la joven propone salir al patio para compartir un momento de consumo.

Vamos a fumar un porro afuera, ¿querés? En el confesionario me han pasado uno”, se la escucha decir en el video que rápidamente comenzó a circular en X.

GRAN PRIMO DANDOLE DROGA EN EL CONFESIONARIO A LOS PARTICIPANTES #GranHermano pic.twitter.com/hOwU9CBCcu — Yeabilitacion (@chevyseriee2) March 6, 2026

Segundos después, aparentemente consciente de que la conversación podía estar saliendo al aire, Danelik reformuló su comentario y cambió su versión.

“Los de la cancha me han tirado uno”, agregó, intentando explicar de dónde habría salido el cigarrillo de marihuana.

El fragmento no tardó en viralizarse en redes sociales y generó un intenso debate entre los televidentes del reality, que cuestionaron cómo podría haber ingresado la sustancia a la casa, teniendo en cuenta las estrictas reglas de aislamiento que rigen en Gran Hermano.

