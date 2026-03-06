Evangelina Anderson habló luego de que Ian Lucas confirmara el romance: "Me obligan a..."

"Contaron cosas que no son ciertas. Que había una relación, un romance… que estábamos todo el día juntos en MasterChef… y nada que ver”, agregó furiosa.

El descargo de Ian Lucas sobre su relación con Evangelina Anderson

Luego de que Ian Lucas revolucionara las redes sociales con un impactante descargo en el que confirmaría su romance con en Sálvese Quien Pueda, Yanina Latorre mostró la foto más comprometedora y contundente.

Si bien fue la misma Evangelina Anderson quien varias veces negó su relación, en la postal se puede ver a la rubia y a Ian Lucas besándose en plena calle.

Horas antes, Ian Lucas habló como nunca antes, luego de los ninguneos de Evangelina Anderson. "Muchas veces se habla de mi edad como si eso invalidara lo que siento o lo que vivo. Desde muy chico me tocó ser adulto y aprender a manejar muchas cosas. Soy una persona sensible, sí, pero también tengo muy claro cuándo algo es real y cuándo es solo parte del show. Soy bueno, pero no boludo", arrancó Ian Lucas.

"Por respeto elegí guardar silencio durante mucho tiempo frente a tanto destrato conmigo, incluso cuando se dijeron cosas que no reflejaban lo que yo viví con esa persona. Siempre traté de manejarme con respeto y cuidar a quienes forman parte de mi vida. Me crió mi mamá, y si hay algo que sé es de respetar a las mujeres y la caballerosidad. En todas las declaraciones ajenas se ningunea el cariño que realmente existió en esa intimidad".