Evangelina Anderson habló en Cortá por Lozano tras el descargo de Ian Lucas reconociendo el romance que tuvieron y la aparición de fotos comprometedoras en Sálvese Quien Pueda.
Evangelina Anderson habló luego de que Ian Lucas confirmara el romance: "Me obligan a..."
Evangelina Anderson rompió el silencio tras el explosivo posteo de Ian Lucas y las fotos a los besos.
Indignada, Evangelina Anderson aseguró que para ella no hubo ninguna relación a pesar de los fuertes rumores y versiones sobre su vínculo. “Como saben, vengo de una separación muy reciente, tengo tres hijos. Siempre traté de resguardar mi intimidad. En este momento no me queda otra más que aclarar lo que está pasando para que no se siga haciendo grande”, comenzó diciendo.
"No puedo reconocer ni blanquear una relación o vínculo, como quieran llamarlo, que para mí no pasó. Que para mí no fue más que un compañero de trabajo. No entiendo por qué me ponen a mí en el lugar de mujer de tener que exponer o blanquear algo que para mí no fue más de lo que yo dije”.
"Contaron cosas que no son ciertas. Que había una relación, un romance… que estábamos todo el día juntos en MasterChef… y nada que ver”, agregó furiosa.
El descargo de Ian Lucas sobre su relación con Evangelina Anderson
Luego de que Ian Lucas revolucionara las redes sociales con un impactante descargo en el que confirmaría su romance con en Sálvese Quien Pueda, Yanina Latorre mostró la foto más comprometedora y contundente.
Si bien fue la misma Evangelina Anderson quien varias veces negó su relación, en la postal se puede ver a la rubia y a Ian Lucas besándose en plena calle.
Horas antes, Ian Lucas habló como nunca antes, luego de los ninguneos de Evangelina Anderson. "Muchas veces se habla de mi edad como si eso invalidara lo que siento o lo que vivo. Desde muy chico me tocó ser adulto y aprender a manejar muchas cosas. Soy una persona sensible, sí, pero también tengo muy claro cuándo algo es real y cuándo es solo parte del show. Soy bueno, pero no boludo", arrancó Ian Lucas.
"Por respeto elegí guardar silencio durante mucho tiempo frente a tanto destrato conmigo, incluso cuando se dijeron cosas que no reflejaban lo que yo viví con esa persona. Siempre traté de manejarme con respeto y cuidar a quienes forman parte de mi vida. Me crió mi mamá, y si hay algo que sé es de respetar a las mujeres y la caballerosidad. En todas las declaraciones ajenas se ningunea el cariño que realmente existió en esa intimidad".