¡Se pudrió! Ian Lucas le puso los puntos a Evangelina Anderson

La decisión de Ian Lucas no es casual ya que días antes, Evangelina Anderson rompió el silencio en LAM y sin pelos en la lengua volvió a negar el supuesto romance con su compañero de Masterchef.

Evangelina Anderson negó su relación con Ian Lucas

A pesar de los rumores y versiones constantes sobre el supuesto amorío con Ian Lucas, Evangelina Anderson volvió a asegurar que fue un "show" para las cámaras.

“Estoy sola, presentame a alguien Ángel”, lanzó Evangelina Anderson cuando le preguntaron por su estado civil y fue por más. “Entre nosotros no pasó nada. Cuando empezamos en MasterChef Celebrity como que quisieron hacer un shippeo y yo me enganché porque era gracioso", dijo sobre lo que se vio en el programa.

“Desde que me separé estoy sola. Quedé como que no quería saber nada de los hombres", siguió para luego explicar las diferencias con Ian Lucas. "Estamos en distinta etapa de vida. Yo tengo otras prioridades. Él es buenísimo, es un divino, un bombón; pero es muy chiquito”, cerró.

¿Evangelina Anderson e Ian Lucas juntos en San Valentín?

Todo salió a la luz luego de que Evangelina Anderson publicara un video en sus redes donde se la ve bailando mientras prepara un asado en el departamento de Ian Lucas.

Según trascendió, la rubia habría llegado junto a su compañero de Masterchef Celebrity el Turco Hussain, quien luego se retiró.

Fue Paula Varela quien explicó todo en su cuenta de X asegurando incluso que Evangelina Anderson tenóa puesta a remera de Ian Lucas en la grabación. “¡Que rápido llega la data! ¡Es así! Llegó con el Turco a la casa de Ian, los vieron entrar y salir”, escribió en Twitter/X la periodista.

evangelina ian lam Evangelina Anderson se grabó en el departamento de Ian Lucas.

“El tema es que después volvió a entrar, pero ¡sola! Ahí está con casa de Ian, remera de Ian, short de Ian. ¿Para que lo sube? Los leo”, cerró sobre la story que Evangelina Anderson borró minutos despúes.