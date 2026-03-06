Evangelina Anderson salió con los tapones de punta luego de que Yanina Latorre mostrara fotos donde se la ve besando a Ian Lucas en plena calle.
¡Se supo! Quién filtró la foto de Evangelina Anderson e Ian Lucas a los besos
Salió a la luz el detrás de escena de la viralización de la imagen más comprometedora de Evangelina e Ian Lucas.
Furiosa, Evangelina Anderson habló en Cortá por Lozano, volvió a negar su romance y encuentros con Ian Lucas y, reveló cómo llegaron las imágenes a manos de Yanina.
“Él mandó la foto de nosotros dos dándonos un pico, o su representante. Puedo explicar el contexto de esa foto, fue a la salida de una fiesta que organizó Luck Ra, y todos empezaron a gritar ‘pico, pico, pico’ ”, arrancó apuntando contra Ian Lucas.
Además, sostuvo que no se sintió "respetada". "Yo fui clara y sincera desde un principio, siempre dije que estoy soltera y sanando. Siempre dije lo mismo, en y fuera de cámara. Fue una persecución, todos los medios intentando que yo diga algo que no fue así, porque yo no lo sentí de esa manera", agregó con sinceridad.
El tremendo descargo de Ian Lucas contra Evangelina Anderson
Horas antes, Ian Lucas habló como nunca antes, luego de los ninguneos de Evangelina Anderson. "Muchas veces se habla de mi edad como si eso invalidara lo que siento o lo que vivo. Desde muy chico me tocó ser adulto y aprender a manejar muchas cosas. Soy una persona sensible, sí, pero también tengo muy claro cuándo algo es real y cuándo es solo parte del show. Soy bueno, pero no boludo", arrancó Ian Lucas.
"Por respeto elegí guardar silencio durante mucho tiempo frente a tanto destrato conmigo, incluso cuando se dijeron cosas que no reflejaban lo que yo viví con esa persona. Siempre traté de manejarme con respeto y cuidar a quienes forman parte de mi vida. Me crió mi mamá, y si hay algo que sé es de respetar a las mujeres y la caballerosidad. En todas las declaraciones ajenas se ningunea el cariño que realmente existió en esa intimidad".