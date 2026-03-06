¡Se supo! Quién filtró la foto de Evangelina Anderson e Ian Lucas a los besos

evangelina ian Evangelina Anderson furiosa con Ian Lucas.

Además, sostuvo que no se sintió "respetada". "Yo fui clara y sincera desde un principio, siempre dije que estoy soltera y sanando. Siempre dije lo mismo, en y fuera de cámara. Fue una persecución, todos los medios intentando que yo diga algo que no fue así, porque yo no lo sentí de esa manera", agregó con sinceridad.

El tremendo descargo de Ian Lucas contra Evangelina Anderson

Horas antes, Ian Lucas habló como nunca antes, luego de los ninguneos de Evangelina Anderson. "Muchas veces se habla de mi edad como si eso invalidara lo que siento o lo que vivo. Desde muy chico me tocó ser adulto y aprender a manejar muchas cosas. Soy una persona sensible, sí, pero también tengo muy claro cuándo algo es real y cuándo es solo parte del show. Soy bueno, pero no boludo", arrancó Ian Lucas.

"Por respeto elegí guardar silencio durante mucho tiempo frente a tanto destrato conmigo, incluso cuando se dijeron cosas que no reflejaban lo que yo viví con esa persona. Siempre traté de manejarme con respeto y cuidar a quienes forman parte de mi vida. Me crió mi mamá, y si hay algo que sé es de respetar a las mujeres y la caballerosidad. En todas las declaraciones ajenas se ningunea el cariño que realmente existió en esa intimidad".