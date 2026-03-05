Publicaron la foto que confirma el romance de Evangelina Anderson e Ian Lucas

ian lucas descargo El impactante descargo de Ian Lucas tras los comentarios de Evangelina Anderson.

"Por respeto elegí guardar silencio durante mucho tiempo frente a tanto destrato conmigo, incluso cuando se dijeron cosas que no reflejaban lo que yo viví con esa persona. Siempre traté de manejarme con respeto y cuidar a quienes forman parte de mi vida. Me crió mi mamá, y si hay algo que sé es de respetar a las mujeres y la caballerosidad. En todas las declaraciones ajenas se ningunea el cariño que realmente existió en esa intimidad".

Evangelina Anderson negó su relación con Ian Lucas

A pesar de los rumores y versiones constantes sobre el supuesto amorío con Ian Lucas, Evangelina Anderson volvió a asegurar que fue un "show" para las cámaras.

“Estoy sola, presentame a alguien Ángel”, lanzó Evangelina Anderson cuando le preguntaron por su estado civil y fue por más. “Entre nosotros no pasó nada. Cuando empezamos en MasterChef Celebrity como que quisieron hacer un shippeo y yo me enganché porque era gracioso", dijo sobre lo que se vio en el programa.

“Desde que me separé estoy sola. Quedé como que no quería saber nada de los hombres", siguió para luego explicar las diferencias con Ian Lucas. "Estamos en distinta etapa de vida. Yo tengo otras prioridades. Él es buenísimo, es un divino, un bombón; pero es muy chiquito”, cerró.