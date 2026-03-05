Graciela Alfano sigue en su raid mediático contra Susana Giménez, ahora disparando sin filtros contra su cuerpo en un feroz posteo en su cuenta de Instagram.
Graciela Alfano se burló del video de Susana Giménez en enteriza
La explosiva reacción de Graciela Alfano al ver la publicidad de Susana Giménez en traje de baño. Todos los detalles
Susana Giménez protagonizó una publicidad donde se la ve luciendo una audaz enteriza negra con detalles dorados, maxi capellina al tono y kimono, logrando un look de lo más glamoroso.
Lejos de elogiarla, Graciela Alfano fue por todo y subió una imagen apuntando contra la silueta de la Diva. "Su este modelito con volados te quedaría mejor", arrancó Graciela.
"Si yo fuera vos también me odiaría", agregó Graciela Alfano junto a caritas riéndose. Lejos de dejarlo ahí, la rubia fue por más y publicó una foto presumiendo su lomazo destacado por una microbikini bicolor de lo más audaz. "La que puede puede", lanzó arrancando un nuevo capítulo en su pelea contra la diva de los teléfonos.
El tremendo apodo que Graciela Alfano le puso a Susana Giménez
Meses antes, Graciela Alfano estalló de furia y habló en todos los programas acusando a Susana Giménez de haberla bajado del programa Cortá por Lozano.
Furiosa, Graciela Alfano disparó contra Susana Giménez luego de que la producción del ciclo de Verónica Lozano la llamara para cancelar su visita al programa que estaba pactada desde hacía tres semanas.
SI bien la misma Verónica Lozano llamó a Graciela para explicarle los motivos detrás de la suspensión de su visita, la diva siguió firme con su teoría sobre "la mano negra" de Susana.
Además, en un móvil con Los Profesionales de Siempre, Graciela Alfano se refirió a lo sucedido y en un exabrupto lanzó el apodo que le puso a Susana Giménez. "¡La evasora albina!", exclamó.