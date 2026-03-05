Graciela Alfano se burló del video de Susana Giménez en enteriza

graciela alfano susana gimenez La burla de Graciela Alfano a Susana Giménez.

"Si yo fuera vos también me odiaría", agregó Graciela Alfano junto a caritas riéndose. Lejos de dejarlo ahí, la rubia fue por más y publicó una foto presumiendo su lomazo destacado por una microbikini bicolor de lo más audaz. "La que puede puede", lanzó arrancando un nuevo capítulo en su pelea contra la diva de los teléfonos.

graciela alfano burla susana

El tremendo apodo que Graciela Alfano le puso a Susana Giménez

Meses antes, Graciela Alfano estalló de furia y habló en todos los programas acusando a Susana Giménez de haberla bajado del programa Cortá por Lozano.

Furiosa, Graciela Alfano disparó contra Susana Giménez luego de que la producción del ciclo de Verónica Lozano la llamara para cancelar su visita al programa que estaba pactada desde hacía tres semanas.

SI bien la misma Verónica Lozano llamó a Graciela para explicarle los motivos detrás de la suspensión de su visita, la diva siguió firme con su teoría sobre "la mano negra" de Susana.

graciela alfano susana gimenez evasora El tremendo apodo que Graciela Alfano le puso a Susana Giménez.

Además, en un móvil con Los Profesionales de Siempre, Graciela Alfano se refirió a lo sucedido y en un exabrupto lanzó el apodo que le puso a Susana Giménez. "¡La evasora albina!", exclamó.