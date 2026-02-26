Gran Hermano 2026: revelaron el delicado problema de salud que tiene Divina Gloria

Fue entonces cuando Santiago del Moro apareció desde el estudio y pidió comunicarse de inmediato con el living. Con tono serio, el conductor les explicó a los jugadores que la artista había presentado un problema de salud que requería atención y seguimiento fuera del reality, motivo por el cual la producción, en conjunto con el equipo médico, decidió priorizar su bienestar.

“A partir de un cuadro de hipertensión, se decidió que Divina Gloria se realizara estudios en una clínica muy cercana. Los profesionales que la están atendiendo informaron que debe permanecer en observación, ya que le están haciendo distintos estudios", comunicó Del Moro a los concursantes.

Acto seguido, agregó información: "Hasta no contar con un diágnostico médico y con la firma, no va a regresar a la competencia".

Gran Hermano Generación Dorada: cómo es el estado de salud de Divina Gloria

Luego del comunicado que brindó Santiago del Moro sobre la salud de Divina Gloria, el clima en la casa de Gran Hermano cambió por completo. La noticia cayó como un baldazo de agua fría y, apenas el conductor terminó de explicar el parte médico, varios participantes reaccionaron con evidente inquietud.

"¿Cómo está Divina Gloria?", preguntaron. "Está bien, con los chequeos pertinentes", respondió sin dar más precisiones el conductor.

Por el momento, no hay definiciones sobre cuál será su futuro dentro del reality. La incertidumbre es total y todo dependerá de cómo evolucione en las próximas horas y de las indicaciones médicas que reciba.

La producción mantiene el protocolo habitual en estos casos y, puertas adentro, los participantes también especulan sobre lo que podría ocurrir: si regresará una vez que se recupere o si, en cambio, su salida será definitiva y se evaluará la posibilidad de un reemplazo. Nada está confirmado.

