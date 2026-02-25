Gran Hermano 2026: dos participantes abandonaron la competencia abruptamente

La salida de la actriz generó preocupación entre los fanáticos, ya que se dio en medio de una seguidilla de noticias sensibles dentro del reality. Sin embargo, Del Moro aclaró que se trata de un procedimiento médico preventivo.

El presentador remarcó que se mantendrá el protocolo habitual del programa y que la participante no tendrá contacto con el exterior. “Obviamente se mantendrá el protocolo de aislamiento como ya sucedió en otras ocasiones”, aseguró.

Gran Hermano, Generación Dorada: otra baja por luto

Mientras que Daniela De Lucía sufrió una gran pérdida a días de haber ingresado a la casa de Gran Hermano con el fallecimiento de su padre.

"Lamentamos profundamente informar que el papá de la participante Daniela De Lucía falleció este miércoles, luego de atravesar diversos problemas de salud que habían motivado su internación" comentaron.

Dieron a conocer que "Daniela fue informada de la noticia, asistida y contenida en todo momento por el equipo de psicólogos y la producción de Gran Hermano".

Frente a esto, "ella tomó la decisión de abandonar la casa para despedir los restos de su padre y acompañar a sus seres queridos". "Esta noche, en la gala, contaremos más detalles de este triste suceso que enluta a toda la familia de Gran Hermano", finaliza el comunicado.