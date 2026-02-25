Moria Casán reveló el secreto más escandaloso de la nueva novia de Mauricio Macri

moria mauricio chloe Moria Casán prendió fuego a Chloe Bello.

Además, Moria Casán recordó la fuerte historia de amor entre Chloe y el músico. "El estaba muy enganchado con Chloé Bello, y seguía la vida de Cholé Bello, él le llevaba como veintipico de años, y llevaba una vida de veintipico a los 50 con los problemas de salud que tenía Gustavo Cerati, con la trombosis... Se la culpó de muchas cosas", cerró.

La razón por la que salió a la luz el romance de Mauricio Macri y Chloe Bello

En Sálvese Quien Pueda, fue Yanina Latorre quien reveló el bombazo. "Hace unos días, Mauricio se está viendo con otra persona, que nada tiene que ver con Guillermina Valdés, ni Graziano. Ella tiene 38 años y es famosa. Nunca me hubiera imaginado que saliera con él", lanzaba la conductora

"Ella lo encaró, él le dijo que no al principio. Intentó con Valdés, con Graziano. Se ve que no quiere estar solo y agarró viaje. Él tenia el prejuicio de que es medio hippona",siguió sobre cómo inició la relación.

mauricio macri chloe bello El detrás del noviazgo de Mauricio Macri y Chloe Bello.

En Intrusos fueron por más y explicaron la razón por la que se conoció el noviazgo de Mauricio Macri y Chloe Bello luego de haber sido vinculado con varias famosas. "Acá los que cortan el bacalao dicen que Macri está desesperado por blanquear un romance porque saben que Juliana está con el Rey”, lanzó Rodrigo Lussich.

"Es lo que se dijo cuando se supo la noticia. Lo primero que se empezaba a comentar era que él quería que se supiera de alguna relación antes de que supiera esta, supuestamente, de Juliana con el Rey Felipe”, agregó Daniel Ambrossino.