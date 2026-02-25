Qué decía la China Suárez de Nicolás Cabré y Benjamín Vicuña detrás de cámara

En medio del éxito y repercusiones que está generando la segunda temporada de "En el Barro" que tiene a la China Suárez como una de sus protagonistas, Adabel Guerrero sorprendió con sus declaraciones sobre la actriz.
Adabel quien forma parte del elenco de En el Barro 2, visitó Puro Show y habló de su buena relación con la China Suárez durante el rodaje de la serie.
Además, la ex vedette contó qué decía la China Suárez cuando le preguntaban por los padres de sus hijos Nicolás Cabré y Benjamín Vicuña detrás de escena.
“Siempre me pareció muy madraza la China, pero muy madraza. Todo el día haciendo videollamada con los chicos... La China siempre me habló muy bien de los papás de los chicos, que siempre estaban presentes y se hacían cargo, se organizaban bien cuando había que viajar”, dijo Adabel sobre el vínculo que tendría la top con Cabré y Vicuña, con quien habría tenido problemas por los viajes a Turquía de sus hijos.
¿Qué dijo Sebastián Ortega de la China Suárez?
Sebastián Ortega, creador de la serie habló del conflicto entre la China Suárez y Wanda Nara. El director visitó Perros de la Calle, y además de mostrarse feliz por la mega producción resaltó el trabjo de la China quien es una de las protagonistas de esta temporada.
Además, Ortega se refirió a los escándalos entre la China Suárez, Mauro Icardi y Wanda Nara y fue contundente.“Cuando empezamos a hablar con la China, todavía no había empezado todo este revuelo mediático”, aclaró Ortega.
Según explicó, la grabació comenzó antes de que estallara el nuevo capítulo del Wandagate con la mudanza de la China Suárez a Turquía. “Esto lo filmamos hace más de un año y, gracias a Dios, su presencia y su interpretación estuvieron por encima de todo. Estuvo muy bien”, afirmó.