¡Qué pasó! La China Suárez y Mauro Icardi se fueron a Italia

china mauro italia Mauro Icardi y la China Suárez en Turín.

Además se viralizó un video que muestra a la China Suárez acercándose a saludar a Mauro reunido con otros jugadores del Galatasaray. Las imágenes no pasaron desapercibida ya que la pareja tiene decidido mudarse a Italia en un futuro.

El polémico accesorio que lucen la China Suárez y Mauro Icardi

Luego de su lujoso San Valentín, la China Suárez y Mauro Icardi tuvieron una cena de lo más glamorosa para honrar el natalicio del futbolista.

Además de robarse las miradas con el look ols Hollywood que lució la China Suárez, los seguidores quedaron impactados con las pulseras que ambos lucieron.

china mauro pulsera El detalle de Mauro Icardi y la China Suárez en el cumpleaños del jugador que generó polémica.

Según explicaron no se trata de un accesorio común sino de unas pulseras tecnológicas diseñadas para usar en pareja que permiten que cuando una persona toca su "pulsera de la distancia", la del otro vibra a la distancia: “Cada vez que toque la pulsera significa que te extraño”, decía el video que Juariu replicó para explicar el funcionamiento que también tienen famosos como Flor Jazmín Peña y Nico Occhiato.

Días antes, la China Suárez presumió la catarata de regalos de lo más lujosos e impactantes que le dio Mauro Icardi por el Día de San Valentín entre los que se destacó un exclusivo bolso Louis Vuitton que el futbolista mandó a personalizar con una cadena con las iniciales de ambos.