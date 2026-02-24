En las últimas horas las redes sociales estallaron y los seguidores quedaron sorprendidos con las fotos de la China Suárez y Mauro Icardi en Italia.
¡Qué pasó! La China Suárez y Mauro Icardi se fueron a Italia
Se supo el verdadero motivo del sorpresivo viaje de la China Suárez y Mauro Icardi a Turín. ¿Se viene la mudanza?
Fue el mismo Mauro Icardi quien publicó un álbum de fotos junto a la China Suárez dentro de un avión anticipando su desembarco en Turín.
Según trascendió, la China Suárez no quiso perderse la experiencia y acompañó a Mauro Icardi que el día jueves disputará un partido contra la Juventus por la UEFA Champions League.
Además se viralizó un video que muestra a la China Suárez acercándose a saludar a Mauro reunido con otros jugadores del Galatasaray. Las imágenes no pasaron desapercibida ya que la pareja tiene decidido mudarse a Italia en un futuro.
El polémico accesorio que lucen la China Suárez y Mauro Icardi
Luego de su lujoso San Valentín, la China Suárez y Mauro Icardi tuvieron una cena de lo más glamorosa para honrar el natalicio del futbolista.
Además de robarse las miradas con el look ols Hollywood que lució la China Suárez, los seguidores quedaron impactados con las pulseras que ambos lucieron.
Según explicaron no se trata de un accesorio común sino de unas pulseras tecnológicas diseñadas para usar en pareja que permiten que cuando una persona toca su "pulsera de la distancia", la del otro vibra a la distancia: “Cada vez que toque la pulsera significa que te extraño”, decía el video que Juariu replicó para explicar el funcionamiento que también tienen famosos como Flor Jazmín Peña y Nico Occhiato.
Días antes, la China Suárez presumió la catarata de regalos de lo más lujosos e impactantes que le dio Mauro Icardi por el Día de San Valentín entre los que se destacó un exclusivo bolso Louis Vuitton que el futbolista mandó a personalizar con una cadena con las iniciales de ambos.