En medio de las repercusiones por el supuesto amorío entre Juliana Awada y el rey Felipe Vi de España, salió a la luz con quien está saliendo el ex presidente Mauricio Macri,
Yanina Latorre confirmó quien es la nueva novia de Mauricio Macri: "Mega famosa"
Salió a la luz quien es la celebrity que conquistó a Mauricio Macri y ya se muestran en público. Todos los detalles
En Sálvese Quien Pueda, fue Yanina Latorre quien luego de que se vinculara a Mauricio Macri con Juana Viale y Natalia Graciano, reveló la identidad de la famosa que conquistó al empresario.
"Hace unos días, Mauricio se está viendo con otra persona, que nada tiene que ver con Guillermina Valdés, ni Graziano. Ella tiene 38 años y es famosa. Nunca me hubiera imaginado que saliera con él", lanzó la panelista.
"Creo que él quiere que se sepa siguió para luego sorprender con la forma en que la pareja inició su relación."Ella lo encaró, él le dijo que no al principio. Intentó con Valdés, con Graziano. Se ve que no quiere estar solo y agarró viaje. Él tenia el prejuicio de que es medio hippona", contó y remató con el nombre de la modelo: Chole Bello.
El fin del matrimonio entre Mauricio Macri y Juliana Awada
Mauricio Macri fue vinculado con Juana Viale, y ahora Ángel de Brito fue por más y develó el motivo del fin del matrimonio.
"Lo que pasó es que hace un año, me lo contaron gente cercana a Macri, me dijeron que hace un año que venían mal, charlando sobre como resolver el matrimonio”, arrancó. “En diciembre tomaron la decisión de comunicarlo una vez que pasen las fiestas. Pasaron las fiestas en familia, incluso ella lo acompañó en la presentación del libro sobre su padre. Nadie vio nada, ni siquiera extraño”, agregó.
Pilar Smith, por su parte, también se comunicó con el entorno de la pareja. “Hablé con un allegado de la pareja, quien asegura que los separa los diferentes proyectos de vida de los dos, ella no quiere saber nada con la política, tampoco quiere su hija. Ninguna quiere que vuelvan a la política. Él no quiere jubilarse de la política. Ella quiere otra vida, ahí se cruzan”, expresó la periodista.