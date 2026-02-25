Pampita Carolina Ardohain volvió a ser noticia de todos los portales luego de las imágenes de la mudanza de su casa de Barrio Parque.
Aseguraron que Pampita engañó a Martín Pepa con "Cochito" López y explotó todo
En Sálvese Quien Pueda, revelaron un bombazo sobre las vacaciones de Pampita en Punta del Este. Los detalles
El martes por la tarde en Sálvese Quien Pueda uno de los panelistas aseguró que Pampita habría tenido un encuentro con el piloto Cochito López en Uruguay durante su breve estadía en un hotel.
Lejos de dejarlo pasar, Pampita llamó al programa en vivo y negó los rumores por todo lo alto. “No sé qué es de su vida. No tengo idea. No es un amigo con el que yo hable ni con el que me comunique ni que comente cosas, ni nada. Absolutamente nada”, dijo sobre su vínculo con López.
“Estoy muy bien con mi novio. Y estuve con mi hijo los dos días porque Benjamín se vino a Argentina y era el único hijo que estaba en Uruguay. Salgo a aclarar porque no me gustan las mentiras, o que crezcan las mentiras”, cerró Pampita furiosa confirmando la continuidad de su noviazgo con Martín Pepa.
La radical decisión de Pampita Carolina Ardohain
El día anterior, Pampita comenzó a desalojar su casa de Barrio Parque donde vive junto a sus cuatro hijos. Las cámaras de Desayuno Americano captaron a un camión de mudanza estacionado en la puerta de la residencia y minutos antes se pudo ver a Pampita saliendo con prisa de la propiedad.
“Se está mudando Pampita en este momento de Barrio Parque”, lanzaron en vivo para luego explicar que la modelo habría tomado la decisión por motivos de seguridad y la angustia que sufrió cuando los ladrones se llevaron celulares con imágenes de su hija Blanquita.
Meses atrás, siete individuos ingresaron a su casa mientras la top estaba de viaje y estuvieron más de seis horas en su interior según las imágenes que se obtuvieron luego de las cámaras de seguridad instaladas en la casa y también las que aportaron los vecinos de Barrio Parque en el que también viven famosas como Susana Giménez, Marcela Tinayre, Mirtha Legrand, entre otras.