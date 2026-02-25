Aseguraron que Pampita engañó a Martín Pepa con "Cochito" López y explotó todo

“Estoy muy bien con mi novio. Y estuve con mi hijo los dos días porque Benjamín se vino a Argentina y era el único hijo que estaba en Uruguay. Salgo a aclarar porque no me gustan las mentiras, o que crezcan las mentiras”, cerró Pampita furiosa confirmando la continuidad de su noviazgo con Martín Pepa.

La radical decisión de Pampita Carolina Ardohain

El día anterior, Pampita comenzó a desalojar su casa de Barrio Parque donde vive junto a sus cuatro hijos. Las cámaras de Desayuno Americano captaron a un camión de mudanza estacionado en la puerta de la residencia y minutos antes se pudo ver a Pampita saliendo con prisa de la propiedad.

“Se está mudando Pampita en este momento de Barrio Parque”, lanzaron en vivo para luego explicar que la modelo habría tomado la decisión por motivos de seguridad y la angustia que sufrió cuando los ladrones se llevaron celulares con imágenes de su hija Blanquita.

pampita mudanzaa

Meses atrás, siete individuos ingresaron a su casa mientras la top estaba de viaje y estuvieron más de seis horas en su interior según las imágenes que se obtuvieron luego de las cámaras de seguridad instaladas en la casa y también las que aportaron los vecinos de Barrio Parque en el que también viven famosas como Susana Giménez, Marcela Tinayre, Mirtha Legrand, entre otras.