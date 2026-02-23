¿En crisis? Pampita tuvo que mudarse de su casa de Barrio Parque: las fotos

El lunes por la mañana, Pampita Carolina Ardohain comenzó a desalojar su casa de Barrio Parque donde vive junto a sus cuatro hijos.
Las cámaras de Desayuno Americano captaron a un camión de mudanza estacionado en la puerta de la residencia y minutos antes se pudo ver a Pampita saliendo con prisa de la propiedad.
“Se está mudando Pampita en este momento de Barrio Parque”, lanzaron en vivo para luego explicar que la modelo habría tomado la decisión por motivos de seguridad y la angustia que sufrió cuando los ladrones se llevaron celulares con imágenes de su hija Blanquita.
Meses atrás, siete individuos ingresaron a su casa mientras la top estaba de viaje y estuvieron más de seis horas en su interior según las imágenes que se obtuvieron luego de las cámaras de seguridad instaladas en la casa y también las que aportaron los vecinos de Barrio Parque en el que también viven famosas como Susana Giménez, Marcela Tinayre, Mirtha Legrand, entre otras.
Los detenidos por el robo a la casa de Pampita
En DDM, dieron detalles de los involucrados en el robo a la casa de Pampita Ardohain. "Podemos confirmar que hay ocho detenidos. A la casa ingresaron siete pero había gente de apoyo y pude haber más. Seis chilenos, un colombiano y un venezolano fueron detenidos en un hotel abandonado", arrancaba el periodista Martín Candalaft.
"Encontraron carteras y joyas de Pampita. Secuestraron tres vehículos de los detenidos. Estaban violentos cuando llego la policía y quisieron escapar", siguió sobre el operativo.
Además, se refirieron al objetivo que habrían tenido los delincuentes al elegir la casa de Pampita. "Llama la atención que hayan estado seis horas dentro de la propiedad. Y la documentación por la que habrían entrado a robar no se encuentra", explicó Candalaft.