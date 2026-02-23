¿En crisis? Pampita tuvo que mudarse de su casa de Barrio Parque: las fotos

pampita mudanzaa

Meses atrás, siete individuos ingresaron a su casa mientras la top estaba de viaje y estuvieron más de seis horas en su interior según las imágenes que se obtuvieron luego de las cámaras de seguridad instaladas en la casa y también las que aportaron los vecinos de Barrio Parque en el que también viven famosas como Susana Giménez, Marcela Tinayre, Mirtha Legrand, entre otras.

Los detenidos por el robo a la casa de Pampita

En DDM, dieron detalles de los involucrados en el robo a la casa de Pampita Ardohain. "Podemos confirmar que hay ocho detenidos. A la casa ingresaron siete pero había gente de apoyo y pude haber más. Seis chilenos, un colombiano y un venezolano fueron detenidos en un hotel abandonado", arrancaba el periodista Martín Candalaft.

"Encontraron carteras y joyas de Pampita. Secuestraron tres vehículos de los detenidos. Estaban violentos cuando llego la policía y quisieron escapar", siguió sobre el operativo.

detenidos robo pampita Cómo fue la detención de los delincuentes que robaron la casa de Pampita.

Además, se refirieron al objetivo que habrían tenido los delincuentes al elegir la casa de Pampita. "Llama la atención que hayan estado seis horas dentro de la propiedad. Y la documentación por la que habrían entrado a robar no se encuentra", explicó Candalaft.