Tras las repercusiones por la internación de su ex marido y padre de sus hijos Luciano Castro, Sabrina Rojas volvió a mostrar su faceta más sensual y atrevida.
Sabrina Rojas mostró su nuevo tatuaje extra large y estalló las redes
Los seguidores quedaron impactados por la foto más atrevida de Sabrina Rojas con nueva adquisición. Los detalles
Luego de unas vacaciones familiares en Mar del Plata y en medio de rumores sobre su futuro laboral, Sabrina Rojas prendió fuego la noche del domingo con una foto al rojo vivo.
A sus 46 años, Sabrina Rojas se animó a retocar y agrandar el enorme tatuaje floral que tiene en su cadera y presumió el resultado final en su cuenta de Instagram.
Posando con una ropa interior extra small, Sabrina Rojas dejó a la vista hasta el último detalle. La top acompañó su posteo con la canción "La parte" de Andrés Calamaro y se viralizó en pocos minutos.
Las vacaciones de Sabrina Rojas
en LAM revelaron que Luciano Castro tomó la decisión de internarse en un momento personal complejo luego de su escandalosa separación de Griselda Siciliani y contundentes reacciones de sus ex Sabrina Rojas y Flor Vigna.
Según explicaron, Luciano Castro se internó en una clínica de rehabilitación para tratar su depresión y adicciones, y que Griselda Siciliani y Sabrina Rojas estaban al tanto.
Si bien no hizo declaraciones sobre la situación de Luciano Castro luego de que saliera a la luz la noticia, Sabrina Rojas se mostró desde Mar del Plata.
La rubia se tomó unas vacaciones junto a sus hijo en medio de todas las repercusiones por la salud de Luciano Castro. "Son mi lugar", escribió Sabrina Rojas desde el atardecer de la costa atlántica.
La desgarradora confesión de Sabrina Rojas sobre su matrimonio con Luciano Castro
Días antes, Sabrina Rojas visitó Sálvese Quien Pueda y habló con Yanina Latorre y dio detalles íntimos del fin de su matrimonio con Luciano Castro.
“Me hizo vivir momentos de mucha felicidad, pero también de angustia y locura. Fue como una novela, se sufría mucho”, le confesó Sabrina a Yanina.
Además, la rubia abrió su corazón y contó cómo cambió su vida desde que se separó de Castro. “Renací. Estaba apagada porque estaba más pendiente del otro, porque él necesitaba más atención... Él era el protagonista, el galán de todas las novelas. Cuando a mí me surgía un trabajo, su reacción era: ‘¿Eso vas a hacer?’”, recordó con sinceridad.