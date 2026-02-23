Inicio Farándula Sabrina Rojas
Se la jugó

Sabrina Rojas mostró su nuevo tatuaje extra large y estalló las redes

Los seguidores quedaron impactados por la foto más atrevida de Sabrina Rojas con nueva adquisición. Los detalles

Por UNO
La foto del tatuaje de Sabrina Rojas que causó furor.

Tras las repercusiones por la internación de su ex marido y padre de sus hijos Luciano Castro, Sabrina Rojas volvió a mostrar su faceta más sensual y atrevida.

Luego de unas vacaciones familiares en Mar del Plata y en medio de rumores sobre su futuro laboral, Sabrina Rojas prendió fuego la noche del domingo con una foto al rojo vivo.

A sus 46 años, Sabrina Rojas se animó a retocar y agrandar el enorme tatuaje floral que tiene en su cadera y presumió el resultado final en su cuenta de Instagram.

sabrina rojas ttuaje
Sabrina Rojas presumi&oacute; su tatuaje y enloqueci&oacute; a sus seguidores.

Posando con una ropa interior extra small, Sabrina Rojas dejó a la vista hasta el último detalle. La top acompañó su posteo con la canción "La parte" de Andrés Calamaro y se viralizó en pocos minutos.

Las vacaciones de Sabrina Rojas

en LAM revelaron que Luciano Castro tomó la decisión de internarse en un momento personal complejo luego de su escandalosa separación de Griselda Siciliani y contundentes reacciones de sus ex Sabrina Rojas y Flor Vigna.

Según explicaron, Luciano Castro se internó en una clínica de rehabilitación para tratar su depresión y adicciones, y que Griselda Siciliani y Sabrina Rojas estaban al tanto.

Si bien no hizo declaraciones sobre la situación de Luciano Castro luego de que saliera a la luz la noticia, Sabrina Rojas se mostró desde Mar del Plata.

sabrina rojas vacaciones
Las vacaciones de Sabrina Rojas en Mar del Plata con sus hijos.

La rubia se tomó unas vacaciones junto a sus hijo en medio de todas las repercusiones por la salud de Luciano Castro. "Son mi lugar", escribió Sabrina Rojas desde el atardecer de la costa atlántica.

La desgarradora confesión de Sabrina Rojas sobre su matrimonio con Luciano Castro

Días antes, Sabrina Rojas visitó Sálvese Quien Pueda y habló con Yanina Latorre y dio detalles íntimos del fin de su matrimonio con Luciano Castro.

“Me hizo vivir momentos de mucha felicidad, pero también de angustia y locura. Fue como una novela, se sufría mucho”, le confesó Sabrina a Yanina.

sabrina rojas luciano

Además, la rubia abrió su corazón y contó cómo cambió su vida desde que se separó de Castro. “Renací. Estaba apagada porque estaba más pendiente del otro, porque él necesitaba más atención... Él era el protagonista, el galán de todas las novelas. Cuando a mí me surgía un trabajo, su reacción era: ‘¿Eso vas a hacer?’”, recordó con sinceridad.

