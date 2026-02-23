¡Bomba internacional! ¿Juliana Awada y el rey Felipe VI de España juntos?

"Estamos hablando del rey Felipe y Juliana Awada, estamos hablando de rumores que circulan en lo más alto de la política, la economía, el mundo de los negocios internacionales y en el mundo diplomático acerca de una crisis", siguió para luego anticipar que el rey estaría por blanquear su separación.

La verdadera razón de la separación de Mauricio Macri y Juliana Awada

Mauricio Macri fue vinculado con Juana Viale, y ahora Ángel de Brito fue por más y develó el motivo del fin del matrimonio.

"Lo que pasó es que hace un año, me lo contaron gente cercana a Macri, me dijeron que hace un año que venían mal, charlando sobre como resolver el matrimonio”, arrancó. “En diciembre tomaron la decisión de comunicarlo una vez que pasen las fiestas. Pasaron las fiestas en familia, incluso ella lo acompañó en la presentación del libro sobre su padre. Nadie vio nada, ni siquiera extraño”, agregó.

Juliana-Awada-mensaje-para-Macri1.jpg Mauricio Macri y Juliana Awada separados.

Pilar Smith, por su parte, también se comunicó con el entorno de la pareja. “Hablé con un allegado de la pareja, quien asegura que los separa los diferentes proyectos de vida de los dos, ella no quiere saber nada con la política, tampoco quiere su hija. Ninguna quiere que vuelvan a la política. Él no quiere jubilarse de la política. Ella quiere otra vida, ahí se cruzan”, expresó la periodista.