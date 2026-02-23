Meses atrás el ámbito político y social se vio revolucionado luego de que se confirmara la separación de Mauricio Macri, de 66 años, y Juliana Awada, de 51.
¡Bomba internacional! ¿Juliana Awada y el rey Felipe VI de España juntos?
Juliana Awada y el rey Felipe VI de España estarían viviendo un romance y los detalles que salieron a la luz son explosivos.
Ahora, luego de rumores sobre la vida sentimental de Mauricio Macri, salió un bombazo sobre el presente de Juliana Awada quien estaría iniciando un romance con el Rey Felipe VI de España. "La rosca dice que Juliana Awada está muy cerca de un español, y ese español está casado", arrancaron en Intrusos.
"El español estaría separado de su mujer desde 2012, pero las circunstancias institucionales los han obligado a continuar, como es tradición en su mundo. Ahora, con los tiempos que han cambiado y corren y teniendo en cuenta que ella, la esposa de él, viene de otro mundo, no es sangre azul, puede volver al llano".
"Estamos hablando del rey Felipe y Juliana Awada, estamos hablando de rumores que circulan en lo más alto de la política, la economía, el mundo de los negocios internacionales y en el mundo diplomático acerca de una crisis", siguió para luego anticipar que el rey estaría por blanquear su separación.
La verdadera razón de la separación de Mauricio Macri y Juliana Awada
Mauricio Macri fue vinculado con Juana Viale, y ahora Ángel de Brito fue por más y develó el motivo del fin del matrimonio.
"Lo que pasó es que hace un año, me lo contaron gente cercana a Macri, me dijeron que hace un año que venían mal, charlando sobre como resolver el matrimonio”, arrancó. “En diciembre tomaron la decisión de comunicarlo una vez que pasen las fiestas. Pasaron las fiestas en familia, incluso ella lo acompañó en la presentación del libro sobre su padre. Nadie vio nada, ni siquiera extraño”, agregó.
Pilar Smith, por su parte, también se comunicó con el entorno de la pareja. “Hablé con un allegado de la pareja, quien asegura que los separa los diferentes proyectos de vida de los dos, ella no quiere saber nada con la política, tampoco quiere su hija. Ninguna quiere que vuelvan a la política. Él no quiere jubilarse de la política. Ella quiere otra vida, ahí se cruzan”, expresó la periodista.