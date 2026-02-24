Mirtha Legrand: un festejo de 99 años a puro brillo y elegancia "total white"

Cumple de Mirtha 2 Total white. El look de Mirtha en su cumple.

Mirtha Legrand: alta costura y sofisticación

Para esta ocasión especial, Mirtha confió una vez más en el talento de su amigo y diseñador Claudio Cosano. La diva optó por un conjunto de alta costura en tonos blanco y marfil que resaltó por su impecable confección.

La pieza principal consistió en un saco estructurado con bordados artesanales y aplicaciones brillantes que aportaban luz en cada movimiento. Debajo, un vestido largo de caída fluida completaba una silueta estilizada y armoniosa. Como detalles distintivos, lució botones joya, aros colgantes de brillantes y su infaltable manicura roja, que aportó el toque de color vibrante a su apuesta monocromática.