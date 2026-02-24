Inicio Farándula Mirtha Legrand
Mirtha Legrand: un festejo de 99 años a puro brillo y elegancia "total white"

La gran estrella de la televisión argentina celebró un nuevo aniversario de vida con una velada inolvidable en Barrio Parque

Mirtha Legrand cumplió 99 años.

Mirtha Legrand cumplió 99 años, lo festejó y reafirmó su lugar como el máximo ícono del espectáculo nacional. La celebración fue el lunes 23 de febrero en la residencia de su hija, Marcela Tinayre, donde amigos cercanos y figuras del ambiente se dieron cita para homenajear a la conductora. En las inmediaciones de la casa, una multitud de seguidores se congregó desde temprano para transmitirle su cariño en esta fecha histórica.

Total white. El look de Mirtha en su cumple.

Mirtha Legrand: alta costura y sofisticación

Para esta ocasión especial, Mirtha confió una vez más en el talento de su amigo y diseñador Claudio Cosano. La diva optó por un conjunto de alta costura en tonos blanco y marfil que resaltó por su impecable confección.

La pieza principal consistió en un saco estructurado con bordados artesanales y aplicaciones brillantes que aportaban luz en cada movimiento. Debajo, un vestido largo de caída fluida completaba una silueta estilizada y armoniosa. Como detalles distintivos, lució botones joya, aros colgantes de brillantes y su infaltable manicura roja, que aportó el toque de color vibrante a su apuesta monocromática.

Mirtha Legrand y su hija Marcela Tinayre.

Cumple de Mirtha: una ambientación cargada de simbolismo

El festejo en Barrio Parque estuvo marcado por la calidez y los guiños a su legendaria carrera. La torta de cumpleaños, una pieza de dos pisos en blanco y dorado, se llevó todas las miradas no solo por su estética clásica, sino por sus adornos personalizados: una miniatura de su emblemática mesa de almuerzos y un televisor, representando décadas de éxito frente a la pantalla.

Rodeada de flores delicadas y una mesa dulce en tonos románticos, Mirtha Legrand inició el camino hacia su centenario demostrando que su vigencia, elegancia y magnetismo permanecen intactos a través del tiempo.

