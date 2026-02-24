Mirtha Legrand cumplió 99 años, lo festejó y reafirmó su lugar como el máximo ícono del espectáculo nacional. La celebración fue el lunes 23 de febrero en la residencia de su hija, Marcela Tinayre, donde amigos cercanos y figuras del ambiente se dieron cita para homenajear a la conductora. En las inmediaciones de la casa, una multitud de seguidores se congregó desde temprano para transmitirle su cariño en esta fecha histórica.
Mirtha Legrand: un festejo de 99 años a puro brillo y elegancia "total white"
La gran estrella de la televisión argentina celebró un nuevo aniversario de vida con una velada inolvidable en Barrio Parque
Mirtha Legrand: alta costura y sofisticación
Para esta ocasión especial, Mirtha confió una vez más en el talento de su amigo y diseñador Claudio Cosano. La diva optó por un conjunto de alta costura en tonos blanco y marfil que resaltó por su impecable confección.
La pieza principal consistió en un saco estructurado con bordados artesanales y aplicaciones brillantes que aportaban luz en cada movimiento. Debajo, un vestido largo de caída fluida completaba una silueta estilizada y armoniosa. Como detalles distintivos, lució botones joya, aros colgantes de brillantes y su infaltable manicura roja, que aportó el toque de color vibrante a su apuesta monocromática.
Cumple de Mirtha: una ambientación cargada de simbolismo
El festejo en Barrio Parque estuvo marcado por la calidez y los guiños a su legendaria carrera. La torta de cumpleaños, una pieza de dos pisos en blanco y dorado, se llevó todas las miradas no solo por su estética clásica, sino por sus adornos personalizados: una miniatura de su emblemática mesa de almuerzos y un televisor, representando décadas de éxito frente a la pantalla.
Rodeada de flores delicadas y una mesa dulce en tonos románticos, Mirtha Legrand inició el camino hacia su centenario demostrando que su vigencia, elegancia y magnetismo permanecen intactos a través del tiempo.