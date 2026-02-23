“Lo que no es, puede llegar a ser. Como te ven, te tratan. Y si te ven mal, te maltratan”, es la icónica frase de Mirtha Legrand, una de las máximas figuras de la cultura argentina.
Mirtha Legrand cumple 99 años: dónde ver sus mejores películas
Celebramos el cumpleaños 99 de Mirtha Legrand recomendando sus mejores películas. Son clásicos del cine argentino
Mucho antes de estar al frente de los famosos almuerzos y de sus mezasas, Mirtha Legrand tuvo sus inicios en el cine argentino, e incluso protagonizó muchos éxitos que valen la pena ser vistos al menos una vez en la vida.
¿Cuáles son las mejores películas de Mirtha Legrand?
Una de las plataformas que cuenta con un amplio catálogo de películas de Mirtha Legrand es Cine.Ar Play, y allí mismo se puede encontrar:
Los martes, orquídeas (1941)
Esta producción también se puede ver de manera gratuita en YouTube. "Un padre intenta hacer madurar a su hija más joven con un ramo de orquídeas", es la sinopsis de esta película.
El viaje (1942)
"Un arquitecto se va de vacaciones y empieza un romance con una joven mujer en un pueblo pequeño", es la sinopsis de esta película de Francisco Mugica.
Mi novia es un fantasma (1944)
"Una sirvienta cambia su identidad para ayudar a la hija de su patrona quien escapa con su novio y muere en un accidente", es la sinopsis de esta producción donde Legrand comparte pantalla con Pepe Iglesias, Nury Montsé, entre otros.
La pequeña señora de Pérez (1944)
Esta producción cuenta con la dirección de Carlos Hugo Christensen y su sinopsis es la siguiente: "Una estudiante, a escondidas, vuelve al colegio que dejará para casarse con uno de sus profesores".
La señora de Pérez se divorcia (1945)
"Una joven cree que su esposo le es infiel y finge que su futuro marido será el abogado del caso", es la sinopsis de esta producción de Carlos Hugo Christensen.
La pícara soñadora (1956)
Ernesto Arancibia es el director de esta película protagonizada por Mirtha Legrand, Alfredo Alcón, Amalia Sánchez Ariño y Ricardo Galache. "Una vendedora de tienda vive en la sección mueblería sin que nadie lo advierta", es su sinopsis.
La patota (1960)
Se trata de uno de los mayores clásicos de Mirtha Legrand, e incluso en 2009 tuvo una remake protagonizada por Dolores Fonzi. "Una profesora de Filosofía, joven y atractiva, acaba de llegar a un barrio marginal de Buenos Aires para impartir clases. Su vida cambia por completo cuando varios alumnos la violan", es la sinopsis de esta obra maestra del cine argentino.