Netflix: la película de casi 2 horas que es subida de tono y tiene una chispa prohibida

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Netflix: de qué trata Cómo ser soltera

La sinopsis oficial de Netflix sobre la película Cómo ser soltera versa: “Cuatro amigas lidian con la soltería a su modo: desde encuentros sin compromiso hasta descifrar los sitios de citas, pero llegó el momento de hacer un cambio radical”.

Hay muchas formas de ser soltero, pero la de Alice (Dakota Johnson), Robin (Rebel Wilson), Lucy (Alison Brie), Meg (Leslie Mann), Tom (Anders Holm) y David (Damon Wayans Jr.) es especial.

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Nueva York es una ciudad llena de corazones solitarios que buscan a su media naranja. Y en cualquier lugar, entre conversaciones sugerentes y ligues de una noche, lo que estos solteros tienen en común es la necesidad de saber cómo ser solteros en un mundo donde el amor está en continua evolución.

Netflix: tráiler de la película Cómo ser soltera

Embed - CÓMO SER SOLTERA - Trailer 1 - Oficial Warner Bros. Pictures

Reparto de Cómo ser soltera, película de Netflix

Dakota Johnson como Alice Kepley

Rebel Wilson como Robin

Leslie Mann como Meg

Damon Wayans Jr. como David

Anders Holm como Tom

Alison Brie como Lucy

Nicholas Braun como Josh

Jake Lacy como Ken

Jason Mantzoukas como George

Dónde ver la película Cómo ser soltera, según la zona geográfica