La comedia romántica Cómo ser soltera está en Netflix y es una de las opciones más entretenidas del catálogo de series y películas. Estrenada en 2016 y dirigida por Christian Ditter, ofrece humor, romance y es subida de tono.
Netflix: la película de casi 2 horas que es subida de tono y tiene una chispa prohibida
Es una comedia romántica en Netflix con Dakota Johnson que es subida de tono y está entre las series y películas más vistas
Protagonizada por Dakota Johnson, junto a Rebel Wilson y Alison Brie, la historia sigue a un grupo de mujeres que viven la soltería en Nueva York. Con 1 hora y 49 minutos, combina situaciones divertidas con momentos románticos. Aunque tuvo críticas dispares, fue destacada por su frescura y por lograr buenas carcajadas.
En Netflix, se posiciona como una opción ideal dentro de las series y películas para quienes buscan una comedia romántica ligera con el encanto de Dakota Johnson.
Netflix: de qué trata Cómo ser soltera
La sinopsis oficial de Netflix sobre la película Cómo ser soltera versa: “Cuatro amigas lidian con la soltería a su modo: desde encuentros sin compromiso hasta descifrar los sitios de citas, pero llegó el momento de hacer un cambio radical”.
Hay muchas formas de ser soltero, pero la de Alice (Dakota Johnson), Robin (Rebel Wilson), Lucy (Alison Brie), Meg (Leslie Mann), Tom (Anders Holm) y David (Damon Wayans Jr.) es especial.
Nueva York es una ciudad llena de corazones solitarios que buscan a su media naranja. Y en cualquier lugar, entre conversaciones sugerentes y ligues de una noche, lo que estos solteros tienen en común es la necesidad de saber cómo ser solteros en un mundo donde el amor está en continua evolución.
Netflix: tráiler de la película Cómo ser soltera
Reparto de Cómo ser soltera, película de Netflix
- Dakota Johnson como Alice Kepley
- Rebel Wilson como Robin
- Leslie Mann como Meg
- Damon Wayans Jr. como David
- Anders Holm como Tom
- Alison Brie como Lucy
- Nicholas Braun como Josh
- Jake Lacy como Ken
- Jason Mantzoukas como George
Dónde ver la película Cómo ser soltera, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Cómo ser soltera se puede ver en Netflix, Prime Video y Movistar TV.
- Estados Unidos: la película Cómo ser soltera se puede alquilar en Prime Video.
- España: la película Cómo ser soltera se puede ver en Prime Video.