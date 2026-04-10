Netflix y Austin Butler brillan con la película de época dirigida por Quentin Tarantino.

Hollywood, años 60. La estrella de un western televisivo, Rick Dalton (Leonardo DiCaprio), intenta amoldarse a los cambios del medio al mismo tiempo que su doble (Brad Pitt).

En los momentos finales de la época dorada de Hollywood es el marco de la nueva cinta de Tarantino. Ante un panorama cambiante, la estrella de wester Rick Dalton (DiCaprio) intenta adaptarse a las nuevas demandas, al igual que su doble de escena de acción, Cliff Booth (Brad Pitt).

En ese proceso se cruzan con una de las estrellas del momento Sharon Tate, que unas semanas más tardes aparece asesinada y ellos se verán envueltos en una enredosa trama de acción.

Netflix: de qué trata la película Érase una vez en Hollywood

La película Érase una vez en Hollywood se centra en el panorama cambiante de Hollywood a finales de los años 60, cuando la industria empezaba a olvidarse de los pilares clásicos.

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La estrella de un western televisivo, Rick Dalton (DiCaprio), intenta amoldarse a estos cambios al mismo tiempo que su doble (Pitt).

Sin embargo, la vida de Dalton parece que está ligada a sus raíces de Hollywood, puesto que es vecino de la actriz y modelo Sharon Tate (Robbie), que acaba siendo víctima de la familia Manson en la matanza de agosto de 1969.

Netflix: reparto de la película Érase una vez en Hollywood

Leonardo DiCaprio

Brad Pitt

Margot Robbie

Al Pacino

Margaret Qualley

Kurt Russell

Bruce Dern

Austin Butler

Tráiler de la película Érase una vez en Hollywood

Embed - ÉRASE UNA VEZ EN... HOLLYWOOD - Tráiler oficial EN ESPAÑOL | Sony Pictures España

Dónde ver la película Érase una vez en Hollywood, según la zona geográfica