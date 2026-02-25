El gesto de Wanda Nara con la familia de Mauro Icardi que enfurecerá a la China Suárez

“Wanda dijo: Yo se la voy a comprar, yo no voy a permitir que tu papá no tenga una casa propia”, agregó además de confirmar que fue Guido Icardi quien llamó a Wanda Nara para visitar a sus sobrinas.

¿Wanda, Mauro y la China juntos en un casamiento?

Tras su paso por Intrusos e Infama, Guido Icardi visitó DDM y lanzó un bombazo sobre el evento donde podrían reencontrarse Wanda Nara, la China Suárez y Mauro Icardi: su casamiento.

El joven anunció que muy pronto dará el sí y que desea que todos asistan a la celebración. "Espero que Wanda vaya a mi boda. Mauro y la China están invitados”, dijo aunque reconoció que está distanciado de su hermano.

Además, dio detalles de su cena con Wanda Nara asegurando que no hablaron del futbolista y se concentraron en sus sobrinas Francesca e Isabella. Hablamos de la vida, de mis sobrinas. No hablamos de Mauro, no era necesario porque era un momento muy tierno”, explicó.

¿Guido Icardi ninguneó a la China Suárez?

Guido Icardi habló con Marcela Tauro y fue contundente cuando le preguntaron por la visita de la China Suárez a su casa de Rosario.

“Ella es lo mismo que cualquiera. Para nosotros puede ser la China Suárez, puede ser Wanda, puede venir la que sea a casa, que nosotros vamos a recibir siempre con los brazos abiertos a cualquiera, como reciben también a mi novia”, aseguró.

guido china suarez Guido Icardi habló de la China Suárez.

“Una vez que pasás la puerta de mi casa, el ego o el status quedan afuera. Estás en mi casa”, siguió para luego expresar su angustia por el distanciamiento de Mauro Icardi de su familia. "Quizás le damos vergüenza. Es triste pensarlo, pero no tengo otra respuesta”, cerró.