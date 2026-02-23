Apareció el video del papelón de Wanda Nara con Bad Bunny: "¡La ninguneó!"
Explosión en las redes sociales por el destrato de Bad Bunny a Wanda Nara durante su show. Todos los detalles
Wanda Nara no solo bailó en la "mítica" casita sino que también fue filmada siendo ovacionada por todos los presentes en el show del puertorriqueño.
Ahora, un usuario publicó en su cuenta de tiktok un insólito momento donde se ve a Wanda Nara sacando su celular y gritándole a Bad Bunny para sacarse una foto.
Acto seguido, se puede ver como Bad Bunny ignora por completo a Wanda Nara lo que muchos seguidores tomaron como un "ninguneo" a la rubia. “Acá vemos como Wanda le pide una foto y ni bola le daba”, describió el fanático que tomó las imágenes.
¿Wanda Nara le pagó a Bad Bunny para estar en su show?
Además, en Intrusos, Marcela Tauro fue por más y dio detalles de la llegada de Wanda Nara al concierto. “Acá me dicen ‘7 millones de pesos salía entrar a la casita’”, dijo la panelista.
“Para mí, ella pagó, el público de Bad Bunny no es el de Wanda y creo que entró solamente para tener la foto con Lali, Niki Nicole y que lo vea la China Suárez”, sumó Natalie Weber sobre la llamativa presencia de Wanda.
La inesperada reunión de Wanda Nara y Guido Icardi
En la noche del miércoles las redes sociales estallaron con imágenes de Guido Icardi posando junto a Wanda Nara, Maxi López y hasta Martín Migueles, novio de Wanda.
A pesar de la feroz pelea y distanciamiento que Mauro Icardi mantiene con Wanda Nara y luego de que el futbolista expresara su enojo por la cercanía de sus hijas con Migueles, su hermano Guido disfrutó de una cena familiar.
Además, se mostró feliz por el encuentro con sus sobrinas Francesca e Isabella quienes también dijeron presentes como se vio en la catarata de fotos que publicó Wanda Nara presumiendo su reunión.