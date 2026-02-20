Luego del escándalo que generó el cumpleaños de Magnolia, la hija de la China Suárez en la casa de los sueños, la abogada de Mauro Icardi rompió el silencio y fue letal.
Se filtró la mentira más cruel de Wanda Nara a sus hijas
Mauro Icardi salió con los tapones de punta y reveló la tremenda mentira que le dijo Wanda Nara a sus hijas. Los detalles
Según trascendió en las redes, Mauro Icardi invitó a sus herederas pero las niñas se negaron a ir y el futbolista y la China Suárez le dado a Magnolia Vicuña un traje de baño que era para Isabella Icardi provocando la angustia de las pequeñas.
En LAM, Elba Marcovecchio, letrada del futbolista, habló de lo que piensa Mauro Icardi de lo sucedido y hecho por tierra los dichos de Wanda Nara.
“Lo de la malla es tremendo, esa malla es de Magnolia... No es lindo que se le dé un mensaje de que se le estaban usando sus pertenencias”, siguió sobre las versiones que Wanda Nara les dio a sus hijas.“Hay un fomento de odio importante”, aseveró.
La China Suáez habló del mallagate
Tras las fotos de Magnolia Vicuña luciendo la malla que habría sido para Isabella Icardi, Wanda Nara salió con los tapones de punta.
"Que ella se deje de usar mi ropa y la de mis hijas y devuelva mi mudanza", dijo Wanda Nara cuando le preguntaron por lo sucedido y ahora la China Suárez desmintió las versiones sobre el traje de baño.
“Yo hablé con la China y se reía. Me dijo: ‘Otra mentira más’”, arrancó Gustavo Méndez en el programa de Moria Casán. “Cuando fueron a Miami, ¿se acuerdan que se comprometieron Mauro y Eugenia? Volvieron, se encontraron con las chicas en la ‘Casa de los sueños’ y él les llenó el cuarto de regalos”, relató el panelista.
“La China le compró esa malla porque sabía que le gustaba ese estilo. Y no solo para su hija: también le compró una malla a la hija de Mauro Icardi”, explicó Méndez.
“Son tres talles más grandes que la de su hija, con frutillitas y corazoncitos, porque a Isabella le gustaba Frutillitas”, agregó confirmando que la pequeña Magnolia no usó el traje de baño destinado para Isabella.