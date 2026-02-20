Se filtró la mentira más cruel de Wanda Nara a sus hijas

“Lo de la malla es tremendo, esa malla es de Magnolia... No es lindo que se le dé un mensaje de que se le estaban usando sus pertenencias”, siguió sobre las versiones que Wanda Nara les dio a sus hijas.“Hay un fomento de odio importante”, aseveró.

La China Suáez habló del mallagate

Tras las fotos de Magnolia Vicuña luciendo la malla que habría sido para Isabella Icardi, Wanda Nara salió con los tapones de punta.

"Que ella se deje de usar mi ropa y la de mis hijas y devuelva mi mudanza", dijo Wanda Nara cuando le preguntaron por lo sucedido y ahora la China Suárez desmintió las versiones sobre el traje de baño.

“Yo hablé con la China y se reía. Me dijo: ‘Otra mentira más’”, arrancó Gustavo Méndez en el programa de Moria Casán. “Cuando fueron a Miami, ¿se acuerdan que se comprometieron Mauro y Eugenia? Volvieron, se encontraron con las chicas en la ‘Casa de los sueños’ y él les llenó el cuarto de regalos”, relató el panelista.

china suarez torta La China Suárez contó la verdad del "mallagate".

“La China le compró esa malla porque sabía que le gustaba ese estilo. Y no solo para su hija: también le compró una malla a la hija de Mauro Icardi”, explicó Méndez.

“Son tres talles más grandes que la de su hija, con frutillitas y corazoncitos, porque a Isabella le gustaba Frutillitas”, agregó confirmando que la pequeña Magnolia no usó el traje de baño destinado para Isabella.