¡Redobló! El hermano de Mauro Icardi en el cumpleaños del hijo de Maxi López

guido maxi belu Guido Icardi presente en el cumpleaños del hijo de Maxi López y Wanda Nara.

Guido Icardi se sentó en la mesa junto a Martín Migueles, Maxi López, los hijos de Maxi y Wanda Nara, Nora Colossimo y sus sobrinas Isabella y Francesca.

Ivana Icardi furiosa con Guido Icardi

Luego de la sorpresiva visita de Guido Icardi al piso de Intrusos, Ivana Icardi salió con los tapones de punta en sus redes sociales y habló como nunca de su infancia con Mauro Icardi.

Entre sus declaraciones, Guido Icardi habló del quiebre de la familia por la separación de sus padres a lo que Ivana Icardi respondió con un fuerte descargo defendiendo a su madre acompañada por un video junto a Mauro Icardi de niños.

"Un video con nuestros amigos de infancia, con los que pasamos años inolvidables y siempre estuvieron incluyéndonos siendo recién llegados a Canarias y sin amigos. Mauro y yo pasábamos fines de semana y vacaciones de verano con nuestros amigos: él con ellos y yo con la familia vecina de ellos, que nunca los olvidaré".

"Mi mamá nos daba la posibilidad de poder disfrutar de vacaciones y diversión con ellos, ya que lamentablemente el dinero no alcanzaba para hacerlo nuestra familia y tanto mi padre como mi madre, tenían que trabajar para mantenernos", comentó profunda Ivana.

ivana mauro

"Además de que la situación cada vez que se hablaba era tensa. Y no por mi madre, que es una mujer extremadamente generosa. Quiero que vean el video y me digan si eso no es una madre amorosa. Y los que quieran instalar otra cosa, seguiré desmintiéndolos las veces que haga falta", siguió. "En todas las historias siempre hay varias versiones, y la verdad absoluta no existe. Pero la realidad es que mi madre merece amor y respeto por todo lo que hizo y hace. Punto", cerró.