Wanda Nara mostró qué hace cuando no está trabajando y causó sorpresa

wanda nara tiempo libre El hobby desconocido de Wanda Nara.

“En mi tiempo libre hago arreglos florales”, escribió revelando una habilidad desconocida por sus seguidores. Además, Wanda mostró los ingredientes antes de preparar ella misma la torta para su hijo "Benchu".

El encuentro de Wanda Nara con Guido Icardi

Luego de que los espectadores quedaran sorprendidos con la visita de Guido Icardi a Intrusos, el hermano de Mauro Icardi fue por más y se mostró con Wanda Nara.

En la noche del miércoles las redes sociales estallaron con imágenes de Guido Icardi posando junto a Wanda Nara, Maxi López y hasta Martín Migueles, novio de Wanda.

A pesar de la feroz pelea y distanciamiento que Mauro Icardi mantiene con Wanda Nara y luego de que el futbolista expresara su enojo por la cercanía de sus hijas con Migueles, su hermano Guido disfrutó de una cena familiar.

guido icardi wanda maxi Guido Icardi se reunió con Wanda Nara, Maxi López y Martín Migueles.

Además, se mostró feliz por el encuentro con sus sobrinas Francesca e Isabella quienes también dijeron presentes como se vio en la catarata de fotos que publicó Wanda Nara presumiendo su reunión.

Wanda Nara reveló qué le dijo Mauro Icardi desde Turquía

Tras la ola de rumores que circularon en las últimas horas, Wanda Nara se comunicó con Yanina Latorre y confirmó que Mauro Icardi la contacó desde Estambul

En las redes sociales circularon fotos de Mauro Icardi de fiesta y en la madrugada el jugador le habría mandado mensajes a Wanda Nara mientras la China Suárez sigue en Argentina.

“¿Me contás de Mauro? ¿Te habló ayer? ¿Qué pasó?”, le preguntó Yanina a Wanda. Y la respuesta no tardó en llegar. “Sí, me empezó a escribir a la madrugada saliendo de la fiesta”.

wanda nara llamada icardi Wanda Nara le reveló a Yanina Latorre qué le dijo Mauro Icardi.

“Y me quería llamar por cámara. Él estaba en su camioneta”, agregó Wanda Nara quien aseguró que tiene captura de pantallas y pruebas del accionar de Mauro Icardi.