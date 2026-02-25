La contundente reacción de Martín Pepa tras los rumores sobre Pampita y Cochito López

pampita amrtin pepa cochito Pampita habló de la reacción de Martín Pepa tras los rumores.

“No, no. Y yo entiendo que puede pasar que le llegue información errónea a algún periodista. Puede suceder, pero bueno, para eso estamos también, para aclararlo y para cortarlo cuando es mentira”, dijo indignada confirmando la estabilidad de su noviazgo con Martín Pepa.

Pampita negó su encuentro con Cochito López

Luego de que el panelista de SQP develara la noticia, Pampita Carolina Ardohain no solo lo trató de mentiroso sino que aseguró no tener ningún tipo de vínculo con el piloto con quien se la relacionó en varias ocasiones en los últimos meses.

“No sé qué es de su vida. No tengo idea. No es un amigo con el que yo hable ni con el que me comunique ni que comente cosas, ni nada. Absolutamente nada”, dijo contundente.

pampita cochito Pampita furiosa por los rumroes sobre Cochito López.

“Estoy muy bien con mi novio. Y estuve con mi hijo los dos días porque Benjamín se vino a Argentina y era el único hijo que estaba en Uruguay. Salgo a aclarar porque no me gustan las mentiras, o que crezcan las mentiras”, cerró Pampita furiosa quien en las últimas horas trascendió que estaría considerando tomar acciones legales contra los periodistas que lanzaron el rumor.