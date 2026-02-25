El martes por la tarde en Sálvese Quien Pueda revelaron que Pampita Carolina Ardohain habría tenido un encuentro con el piloto Cochito López en Uruguay durante su breve estadía en un hotel.
La contundente reacción de Martín Pepa tras los rumores sobre Pampita y Cochito López
Salió a la luz qué hizo Martín Pepa, novio de Carolina Pampita Ardohain luego de las versiones de infidelidad. Los detalles
Martín Salwe, reveló que Pampita y Cochito habrían cenado en su cuarto y hasta dio detalles del menú y el vino que la pareja habría degustado generando la furia e indignación de la modelo.
Lejos de dejarlo pasar, Pampita llamó al programa en vivo y luego se comunicó con Ángel de Brito quien le consultó por la reacción de su novio Martín Pepa. “¿Martín te mandó un mensaje o te dijo algo?”, le preguntó el conductor.
“No, no. Y yo entiendo que puede pasar que le llegue información errónea a algún periodista. Puede suceder, pero bueno, para eso estamos también, para aclararlo y para cortarlo cuando es mentira”, dijo indignada confirmando la estabilidad de su noviazgo con Martín Pepa.
Pampita negó su encuentro con Cochito López
Luego de que el panelista de SQP develara la noticia, Pampita Carolina Ardohain no solo lo trató de mentiroso sino que aseguró no tener ningún tipo de vínculo con el piloto con quien se la relacionó en varias ocasiones en los últimos meses.
“No sé qué es de su vida. No tengo idea. No es un amigo con el que yo hable ni con el que me comunique ni que comente cosas, ni nada. Absolutamente nada”, dijo contundente.
“Estoy muy bien con mi novio. Y estuve con mi hijo los dos días porque Benjamín se vino a Argentina y era el único hijo que estaba en Uruguay. Salgo a aclarar porque no me gustan las mentiras, o que crezcan las mentiras”, cerró Pampita furiosa quien en las últimas horas trascendió que estaría considerando tomar acciones legales contra los periodistas que lanzaron el rumor.