La sorpresiva participación de famosos como Andrea del Boca, Brian Sarmiento, Yanina Zilli, en Gran Hermano 2026: Generación Dorada sigue dando que hablar, en especial por sus cruces y conflictos.
¡Bombazo! Ángel de Brito anticipó quiénes serán los próximos eliminados de Gran Hermano
Explosión en las redes sociales por la revelación del conductor sobre el futuro de los famosos en Gran Hermano Generación Dorada.
Desde que arrancó Gran Hermano, Andrea del Boca y Yanina Zilli son las grandes protagonistas de la casa, aunque en la última gala la ex vedette tuvo una frase desafortunada que podría ponerla en peligro.
Analista de Gran Hermano, Laura Ubfal publicó un tuit hablando de la alianza de Yanina Zilli y Brian Sarmiento contra Andrea del Boca y Ángel de Brito lanzó un mensaje que hizo estallar las redes.
"Zilli y Brian van con todo contra Andrea", escribió La Ubfal y el conductor fue letal. "Terminarán eliminados", anticipó.
Aseguran que Andrea del Boca saldría de Gran Hermano y hay reemplazo
Andrea del Boca tendría los días contados según reveló Ángel de Brito.
“Dudan de la continuidad de Andrea”, comenzó el conductor. “El acuerdo original es por un mes, y después ven si está cómoda...No está en el contrato. Es algo que ella charló”, siguió sobre el acuerdo secreto que tendría Andrea del Boca.
Lejos de dejarlo ahí, Ángel de Brito fue por más y confirmó que la producción ya tendría decidida la figura que quieren para reemplazarla: Graciela Alfano.
"Graciela Alfano recibió el llamado por parte de Telefé", dijo aunque trascendió que la diva tendría otros proyectos para su año laboral.
El exorbitante sueldo de Andrea del Boca en Gran Hermano
Andrea del Boca está recibiendo el sueldo más alto en la historia de Gran Hermano Argentina y ahora se conoció la suma exacta.
Ángel de Brito reveló que Andrea del Boca estaría ganando casi un millón de pesos por cada día que pasa dentro de la casa más famosa del país.
"Andrea del Boca gana 25 millones de pesos al mes", explicó De Brito quien además recordó el escándalo que protagonizó cuando participó y dirigió la novela Mamá Corazón. Andrea no pudo cobrar en la Argentina debido a una investigación judicial por presunta defraudación de fondos públicos, por lo que en aquel entonces el canal le depositaba el dinero en una cuenta en Estados Unidos al igual que durante su participación en Bake Off.
Lapidario, Ángel expresó su opinión personal sobre el paso de Andrea del Boca por GH. "Andrea del Boca va a hacer todo, es muy mentirosa y por eso es la participante perfecta", arrancó De Brito.
"Andrea acusó a Ricardo Biasotti de acostar a su hija con Amalia Granata en la misma cama desnudos", siguió sobre el escándalo con el padre de su hija Anna Chiara. "Lo que hizo me parece siniestro", agregó.