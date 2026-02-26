El bombazo de Yanina Latorre sobre el contrato de Andrea del Boca en Gran Hermano: "El más..."

andrea del boca contrato gh Yanina Latorre habló del ingreso de Andrea del Boca a Gran Hermano.

"Una mina de la talla de Andrea del Boca con la carrera que tiene, con el dinero que tiene, es una operación lavandina. Por ahí se quiere mostrar desde otro lugar. Entró y los influencers conocían más Brian Sarmiento que Andrea del Boca", siguió sobre la reacción de otros miembros de la casa.

Ángel de Brito hundió a Andrea del Boca

En medio de las repercusiones y la polémica que generó el ingreso de Andrea del Boca a la casa más famosa del país, Ángel de Brito dio su opinión y la destrozó.

"Andrea del Boca va a hacer todo, es muy mentirosa y por eso es la participante perfecta", arrancó De Brito en BONDI. "Andrea acusó a Ricardo Biasotti de acostar a su hija con Amalia Granata en la misma cama desnudos", siguió sobre el escándalo con el padre de su hija Anna Chiara. "Lo que hizo me parece siniestro", agregó.

Además, De Brito recordó los problemas con la justicia que tuvo la actriz y reveló un bombazo sobre su paso por Bake Off. "Ella pidió que le depositaran el sueldo en una cuenta que tiene en Estados Unidos, las de acá las tiene todas embargadas".