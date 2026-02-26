Arrancó Gran Hermano 2026: Generación Dorada y las redes sociales y los espectadores quedaron impactados con la participación de Andrea del Boca.
El bombazo de Yanina Latorre sobre el contrato de Andrea del Boca en Gran Hermano: "El más..."
Yanina Latorre se metió de lleno en el ingreso de Andrea del Boca a la casa de Gran Hermano y fue explosiva. Los detalles
Tras meses de rumores sobre sus deseos de formar parte de Gran Hermano, Andrea del Boca fue la primera participante en ingresar a la casa y Yanina Latorre no se quedó callada.
"Yo no lo podía creer, Andrea es amada y odiada por la política, por Devido, por las novelas. Obviamente firmó el contrato más caro de la historia de Gran Hermano, no va a ir por tres pesos además de que a la hija la ponen en un streaming de Telefé", arrancó Yanina Latorre sorprendida por la decisión de Andrea.
"Una mina de la talla de Andrea del Boca con la carrera que tiene, con el dinero que tiene, es una operación lavandina. Por ahí se quiere mostrar desde otro lugar. Entró y los influencers conocían más Brian Sarmiento que Andrea del Boca", siguió sobre la reacción de otros miembros de la casa.
Ángel de Brito hundió a Andrea del Boca
En medio de las repercusiones y la polémica que generó el ingreso de Andrea del Boca a la casa más famosa del país, Ángel de Brito dio su opinión y la destrozó.
"Andrea del Boca va a hacer todo, es muy mentirosa y por eso es la participante perfecta", arrancó De Brito en BONDI. "Andrea acusó a Ricardo Biasotti de acostar a su hija con Amalia Granata en la misma cama desnudos", siguió sobre el escándalo con el padre de su hija Anna Chiara. "Lo que hizo me parece siniestro", agregó.
Además, De Brito recordó los problemas con la justicia que tuvo la actriz y reveló un bombazo sobre su paso por Bake Off. "Ella pidió que le depositaran el sueldo en una cuenta que tiene en Estados Unidos, las de acá las tiene todas embargadas".