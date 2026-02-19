Yanina Latorre salió con los tapones de punta uego de que salieran versiones sobre el hombre con el que engañó a su esposo Diego Latorre.
La reacción de Yanina Latorre tras las versiones sobre su aventura con un personal trainer
Yanina Latorre rompió el silencio luego de que la vincularan con su ex entrenador personal. Todos los detalles
Fue la misma Yanina Latorre quien confesó su infidelidad el martes a la tarde durante su visita al piso de Intrusos."Yo no finjo demencia, tampoco yo he sido tan perfecta, lo que pasa es que no me han descubierto. El tema es ser viva. Alguna vez no me debo haber portado bien, la gente cree que yo cuento todo y yo soy más viva que nadie”, decía en Intrusos.
"Nunca me acosté con un famoso que no sea Diego. No tuve nada, en 30 años de casados un día me calenté con uno y fui, no lo conoce nadie”, agregaba Yanina Latorre sin querer revelar la identidad de su amante.
En Lape Social Club, Paula Varela, fue por más asegurando que Yanina Latorre tuvo una aventura con un ex personal trainer y la rubia no se quedó callada. “Dejen de inventar. Eso no es así. Yo te digo que no es verdad. Así que dejen de inventar y de elucubrar pelotudeces, ¡por Dios!”, cuando le consultaron por estas versiones. “Ahora con lo que dije ayer van a salir a inventar pavadas. Son de manual”.
Yanina Latorre reveló la verdadera razón por la que participó en Masterchef Celebrity
Semanas atrás, Yanina Latorre se sumó como participante de Masterchef Celebrity para reemplazar a Maxi López quien regresó a Europa para el nacimiento de su segundo hijo con su esposa Danielle.
Durante su participación, Yanina Latorre vivió cruces de lo más picantes con La Joaqui y Wanda Nara, a quien le preguntó por el romance de la China Suárez y Mauro Icardi, entre otras cosas.
Ahora, Kenny Palacios, peluquero y amigo de Wanda Nara, aseguró que Yanina Latorre se colgó de la fama de Wanda Nara y que la rubia le cumplió su sueño.
Lejos de dejarlo pasar, Yanina Latorre habló desde Miami y reveló la verdadera razón de su participación en Masterchef. "Lo hice para conseguir que me autorizaran a Pía Shaw como panelista", dijo sobre la incorporación de la periodista de Telefé a Sálvese Quien Pueda.