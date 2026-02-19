La reacción de Yanina Latorre tras las versiones sobre su aventura con un personal trainer

yanina diego infidelidad Yanina Latorre furiosa tras ser relacionada con un ex personal trainer.

En Lape Social Club, Paula Varela, fue por más asegurando que Yanina Latorre tuvo una aventura con un ex personal trainer y la rubia no se quedó callada. “Dejen de inventar. Eso no es así. Yo te digo que no es verdad. Así que dejen de inventar y de elucubrar pelotudeces, ¡por Dios!”, cuando le consultaron por estas versiones. “Ahora con lo que dije ayer van a salir a inventar pavadas. Son de manual”.

Yanina Latorre reveló la verdadera razón por la que participó en Masterchef Celebrity

Semanas atrás, Yanina Latorre se sumó como participante de Masterchef Celebrity para reemplazar a Maxi López quien regresó a Europa para el nacimiento de su segundo hijo con su esposa Danielle.

Durante su participación, Yanina Latorre vivió cruces de lo más picantes con La Joaqui y Wanda Nara, a quien le preguntó por el romance de la China Suárez y Mauro Icardi, entre otras cosas.

Ahora, Kenny Palacios, peluquero y amigo de Wanda Nara, aseguró que Yanina Latorre se colgó de la fama de Wanda Nara y que la rubia le cumplió su sueño.

Lejos de dejarlo pasar, Yanina Latorre habló desde Miami y reveló la verdadera razón de su participación en Masterchef. "Lo hice para conseguir que me autorizaran a Pía Shaw como panelista", dijo sobre la incorporación de la periodista de Telefé a Sálvese Quien Pueda.