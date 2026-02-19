¡Tremendo! Guido Icardi cenó con Wanda Nara, Maxi López y Martín Migueles

guido icardi wanda maxi Guido Icardi se reunió con Wanda Nara, Maxi López y Martín Migueles.

Además, se mostró feliz por el encuentro con sus sobrinas Francesca e Isabella quienes también dijeron presentes como se vio en la catarata de fotos que publicó Wanda Nara presumiendo su reunión.

La China Suárez desmintió los rumores sobre el enojo de las hijas de Wanda Nara

La China Suárez rompió el silencio y habló tras el revuelo que se generó por la ausencia de Francesca e Isabella en el cumpleaños de Magnolia Vicuña.

Según trascendió, Mauro Icardi invitó a sus herederas pero las niñas se negaron a ir y el futbolsita habría recurrido a la justicia para lograr que asistan. Al no estar en la celebración, la China Suárez y Mauro Icardi le habrían dado a Magnolia un traje de baño que era para Isabella Icardi y Wanda Nara estalló de furia.

"Que ella se deje de usar mi ropa y la de mis hijas y devuelva mi mudanza", dijo Wanda Nara cuando le preguntaron por lo sucedido y ahora la China Suárez desmintió las versiones sobre el traje de baño.

china suarez torta La China Suárez contó la verdad del "mallagate".

“Yo hablé con la China y se reía. Me dijo: ‘Otra mentira más’”, arrancó Gustavo Méndez en el programa de Moria Casán. “Cuando fueron a Miami, ¿se acuerdan que se comprometieron Mauro y Eugenia? Volvieron, se encontraron con las chicas en la ‘Casa de los sueños’ y él les llenó el cuarto de regalos”, relató el panelista.

La China Suárez habló del mallagate

“La China le compró esa malla porque sabía que le gustaba ese estilo. Y no solo para su hija: también le compró una malla a la hija de Mauro Icardi”, explicó Méndez.

“Son tres talles más grandes que la de su hija, con frutillitas y corazoncitos, porque a Isabella le gustaba Frutillitas”, agregó confirmando que la pequeña Magnolia no usó el traje de baño destinado para Isabella.