¡Se supo! Wanda Nara tuvo que pagar para estar en la casita de Bad Bunny

wanda bad bunny

“Para mí, ella pagó, el público de Bad Bunny no es el de Wanda y creo que entró solamente para tener la foto con Lali, Niki Nicole y que lo vea la China Suárez”, sumó Natalie Weber sobre la llamativa presencia de Wanda.

Wanda Nara subió foto íntima desde la cama con Martín Migueles

Luego del lujoso San Valentín de la China Suárez y Mauro Icardi en Estambul, Wanda Nara no se quedó atrás y encendió las redes sociales.

Wanda Nara fue por todo y se fotografió desde su cama luego de una noche de pasión junto al polémico socio de Elías Picirillo. De lo más atrevida, posó sin ropa cubriendo su cuerpo con una sábada y dejando a la vista el brazo de Migueles abrazándola.

wanda migueles cama Wanda Nara subió foto hot con Migueles en San Valentín.

La imagen no pasó desapercibida, en especial luego de que la misma Wanda Nara desarchivara fotos románticas junto a Mauro Icardi en su muro de Instagram.

Wanda Nara reveló qué le dijo Mauro Icardi desde Turquía alejado de la China Suárez

Wanda Nara se comunicó con Yanina Latorre y confirmó que Mauro Icardi la contacó desde Estambul “¿Me contás de Mauro? ¿Te habló ayer? ¿Qué pasó?”, le preguntó Yanina a Wanda. Y la respuesta no tardó en llegar. “Sí, me empezó a escribir a la madrugada saliendo de la fiesta”.

wanda nara llamada icardi Wanda Nara le reveló a Yanina Latorre qué le dijo Mauro Icardi.

“Y me quería llamar por cámara. Él estaba en su camioneta”, agregó Wanda Nara quien aseguró que tiene captura de pantallas y pruebas del accionar de Mauro Icardi.