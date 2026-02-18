¡Se filtró! Aseguran que el amante de Yanina Latorre fue su personal trainer

yanina amante Revelaron quién habría sifo el amante de Yanina Latorre.

"No voy a contar detalles, pero a mí me llamaron. Esto fue hace un tiempo. Él la descubrió y ella le dijo que sí, y fue con esta persona que decimos”, afirmó en Lape Club Social.

Yanina Latorre dio detalles de su infidelidad a Diego Latorre

Yanina Latorre no se guardó nada y admitió que le fue infiel a su marido Diego Latorre. "Yo no finjo demencia, tampoco yo he sido tan perfecta, lo que pasa es que no me han descubierto. El tema es ser viva. Alguna vez no me debo haber portado bien, la gente cree que yo cuento todo y yo soy más viva que nadie”, arrancó en Intrusos.

“Diego no lo sabe, se está enterando ahora. Él se re enojaría, pero él a mí también me ha perdonado. Nunca me acosté con un famoso que no sea Diego. No tuve nada, en 30 años de casados un día me calenté con uno y fui, no lo conoce nadie”, siguió aunque aclaro que no se trara de una pareja poliamorosa. “Con Diego no abrimos la pareja, hay que aclarar todo acá. No existe la perfección”, cerró contundente.