¡Se filtró! Aseguran que el amante de Yanina Latorre fue su personal trainer

En la tardedel martes, Yanina Latorre visitó el piso de Intrusos y habló como nuna antes de su matrimonio con Diego Latorre confesando que le fue infiel al jugador luego de que le recordaran las infidelidades públicas del ex futbolista a lo largo de los años.
Fiel a su estilo, Yanina Latorre explicó cómo engañó a su marido y, aunque no reveló la identidad del hombre que fue su amante, la periodista Paula Varela sí lo hizo.
La panelista fue por todo y aseguró que Yanina Latorre tuvo una aventura con su personal trainer de ese momento. “Ella tuvo una confusión, de un momentito, con un personal trainer que tuvo", arrancó.
"No voy a contar detalles, pero a mí me llamaron. Esto fue hace un tiempo. Él la descubrió y ella le dijo que sí, y fue con esta persona que decimos”, afirmó en Lape Club Social.
Yanina Latorre dio detalles de su infidelidad a Diego Latorre
Yanina Latorre no se guardó nada y admitió que le fue infiel a su marido Diego Latorre. "Yo no finjo demencia, tampoco yo he sido tan perfecta, lo que pasa es que no me han descubierto. El tema es ser viva. Alguna vez no me debo haber portado bien, la gente cree que yo cuento todo y yo soy más viva que nadie”, arrancó en Intrusos.
“Diego no lo sabe, se está enterando ahora. Él se re enojaría, pero él a mí también me ha perdonado. Nunca me acosté con un famoso que no sea Diego. No tuve nada, en 30 años de casados un día me calenté con uno y fui, no lo conoce nadie”, siguió aunque aclaro que no se trara de una pareja poliamorosa. “Con Diego no abrimos la pareja, hay que aclarar todo acá. No existe la perfección”, cerró contundente.