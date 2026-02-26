En medio de las repercusiones por los rumores que la vinculan con el piloto Cochito López, Pampita Carolina Ardohain habló de la difícil situación que está atravesando junto a sus hijos.
El drama secreto de Pampita en medio de los rumores de infidelidad
Salió a la luz la difícil situación que está atravesando Pampita Carolina Ardohain en sus días más intensos. Los detalles
Pampita tomó la decisión de abandonar su casona de Barrio Parque y mudarse luego del impactante robo que sufrió meses atrás y dio detalles de su angustia en LAM.
En comunicación con Ángel de Brito, Pampita expresó su preocupación por la exposición constante de su domicilio en los medios. "Influyó el robo, por eso me da alivio estar en un domicilio que nadie sepa que vivo en esa cuadra, y que no muestren a mis hijos entrando a mi casa", dijo sobre su mudanza.
Está bueno que la gente no sepa en qué barrio vivo, ni que cuadra. Después de lo que pasó ees buscar la manera de sentirnos protegidos. Espero que no nos estén filmando en la nueva casa, ni que los malhechores sepan dónde vivo", expresó.
El robo a la casa de Pampita
Meses atrás, siete individuos ingresaron a su casa mientras la top estaba de viaje y estuvieron más de seis horas en su interior según las imágenes que se obtuvieron luego de las cámaras de seguridad instaladas en la casa y también las que aportaron los vecinos de Barrio Parque en el que también viven famosas como Susana Giménez, Marcela Tinayre, Mirtha Legrand, entre otras.
En DDM, dieron detalles de los involucrados en el robo a la casa de Pampita Ardohain. "Podemos confirmar que hay ocho detenidos. A la casa ingresaron siete pero había gente de apoyo y pude haber más. Seis chilenos, un colombiano y un venezolano fueron detenidos en un hotel abandonado", arrancaba el periodista Martín Candalaft.
"Encontraron carteras y joyas de Pampita. Secuestraron tres vehículos de los detenidos. Estaban violentos cuando llego la policía y quisieron escapar", siguió sobre el operativo.
Además, se refirieron al objetivo que habrían tenido los delincuentes al elegir la casa de Pampita. "Llama la atención que hayan estado seis horas dentro de la propiedad. Y la documentación por la que habrían entrado a robar no se encuentra", explicó Candalaft.