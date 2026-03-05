Así es la fabulosa casa de campo de Wanda Nara en Milán
Cómo es la fabulosa casa de campo donde Wanda Nara está de vacaciones con Martín Migueles. Todos los detalles
De viaje junto a su novio Martín Migueles, Wanda Nara pasó por la casa que compartía con Mauro Icardi y tiró muebles y objetos de la propiedad, entre ellos el respaldo de la cama matrimonial con un grabado personalizado de sus iniciales "W y M". "Acomodando mi casa italiana. Regalando, donando y restaurando", escribió Wanda Nara junto a la postal.
Meses antes, cuando el matrimonio de Wanda Nara y Mauro Icardi vacacionaba con su familia en la propiedad ubicada en la localidad de Galliate a una hora de Milán, la rubia publicó un álbum de fotos mostrando en detalle la casa por dentro.
Fue la misma Wanda Nara quien decoró hasta el último rincón de la mansión siguiendo un estilo rústico chic respetando el espíritu campestre, pero con detalles de lujo y confort, imposibles de pasar desapercibidos.
Así es por dentro, la casa de campo de Wanda Nara en Milán
El comedor es una de las estrellas del hogar: un gran ventanal con salida al jardín baña de luz el ambiente, donde una mesa de madera rústica es la gran protagonista. Las paredes verde esmeralda están decoradas con cuadros de polo y equitación, dándole un toque aristocrático.
También hay un playroom que cuenta con una mesa pool, además de una mesa para jugar al póker y una biblioteca repleta de libros antiguos, esculturas y cestos tejidos a tono.
La cocina complemamente renovada, es otro de los espacios más luminosos donde predomina la madera natural combinada con blanco y grises.