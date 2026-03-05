Así es la fabulosa casa de campo de Wanda Nara en Milán

Fue la misma Wanda Nara quien decoró hasta el último rincón de la mansión siguiendo un estilo rústico chic respetando el espíritu campestre, pero con detalles de lujo y confort, imposibles de pasar desapercibidos.

wanda comedor casa milan Cómo es la casa de campo de Wanda Nara en Milán.

Así es por dentro, la casa de campo de Wanda Nara en Milán

El comedor es una de las estrellas del hogar: un gran ventanal con salida al jardín baña de luz el ambiente, donde una mesa de madera rústica es la gran protagonista. Las paredes verde esmeralda están decoradas con cuadros de polo y equitación, dándole un toque aristocrático.

También hay un playroom que cuenta con una mesa pool, además de una mesa para jugar al póker y una biblioteca repleta de libros antiguos, esculturas y cestos tejidos a tono.

La cocina complemamente renovada, es otro de los espacios más luminosos donde predomina la madera natural combinada con blanco y grises.