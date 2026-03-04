¿Amenaza? La reacción de la China Suárez y Mauro Icardi tras la foto de Wanda Nara en Milán

mauro china advertencia wanda

“Tutto è più vicino di quanto sembri”/“Todo está más cerca de lo que parece”, escribió Mauro Icardi en lo que podría ser una advertencia a Wanda Nara, con quien se encontrará los próximos días en la nueva audiencia por su divorcio en Milán.

Wanda Nara presentó a su "entrenador personal" desde Italia

Desde Milán, Wanda Nara no para de subir imágenes y videos mostrando sus recorridos, paseos, compras y looks con Martín Migueles aunque hubo una foto en particular que llamó la atención.

Posando desde un ascensor, Wanda Nara presumió su silueta y aprovechó para presentar a su nuevo personal trainer: Martín Migueles. "Mi entrenador poniéndome en forma en Milán".

wanda nara entrenador migueles Wanda Nara causó furor con su figura desde Milán.

El día anterior, los usuarios estallaron cuando Wanda Nara le sacó a Martín Migueles, la misma foto en el mismo lugar que lo hizo previamente con Mauro Icardi, Maxi López y hasta con L-Gante.