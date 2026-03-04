¿Amenaza? La reacción de la China Suárez y Mauro Icardi tras la foto de Wanda Nara en Milán
Explosión en las redes sociales por el explosivo posteo de la China Suárez y Mauro Icardi desde Estambul. Todos los detalles
Además de presumir su relación, Wanda Nara lanzó una feroz indirecta contra Mauro Icardi subiendo una imagen contundente desde la fabulosa casa de campo que compartían en Milán. La rubia pasó y tiró muebles y objetos de la propiedad, entre ellos el respaldo de la cama matrimonial con un grabado personalizado de sus iniciales "W y M".
Lejos de quedarse callado, Mauro Icardi redobló la apuesta con una catarata de fotos junto a la China Suárez y sus hijos Amancio, Magnolia y Rufina paseando en bote por Estambul.
“Tutto è più vicino di quanto sembri”/“Todo está más cerca de lo que parece”, escribió Mauro Icardi en lo que podría ser una advertencia a Wanda Nara, con quien se encontrará los próximos días en la nueva audiencia por su divorcio en Milán.
Wanda Nara presentó a su "entrenador personal" desde Italia
Desde Milán, Wanda Nara no para de subir imágenes y videos mostrando sus recorridos, paseos, compras y looks con Martín Migueles aunque hubo una foto en particular que llamó la atención.
Posando desde un ascensor, Wanda Nara presumió su silueta y aprovechó para presentar a su nuevo personal trainer: Martín Migueles. "Mi entrenador poniéndome en forma en Milán".
El día anterior, los usuarios estallaron cuando Wanda Nara le sacó a Martín Migueles, la misma foto en el mismo lugar que lo hizo previamente con Mauro Icardi, Maxi López y hasta con L-Gante.