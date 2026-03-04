Inicio Farándula Wanda Nara
¡Ardió Troya!

¿Amenaza? La reacción de la China Suárez y Mauro Icardi tras la foto de Wanda Nara en Milán

Explosión en las redes sociales por el explosivo posteo de la China Suárez y Mauro Icardi desde Estambul. Todos los detalles

Por UNO
Wanda Nara tiró los muebles de Mauro Icardi y la respuesta fue letal.

Wanda Nara tiró los muebles de Mauro Icardi y la respuesta fue letal.

Wanda Nara y su novio, Martín Migueles, siguen revolucionando las redes sociales desde Europa.Tras terminar con las grabaciones de Masterchef Celebrity, Wanda armó las valijas y viajó a Milán confirmando su reconciliación con el polémico empresario.

Además de presumir su relación, Wanda Nara lanzó una feroz indirecta contra Mauro Icardi subiendo una imagen contundente desde la fabulosa casa de campo que compartían en Milán. La rubia pasó y tiró muebles y objetos de la propiedad, entre ellos el respaldo de la cama matrimonial con un grabado personalizado de sus iniciales "W y M".

Lejos de quedarse callado, Mauro Icardi redobló la apuesta con una catarata de fotos junto a la China Suárez y sus hijos Amancio, Magnolia y Rufina paseando en bote por Estambul.

mauro china advertencia wanda

“Tutto è più vicino di quanto sembri”/“Todo está más cerca de lo que parece”, escribió Mauro Icardi en lo que podría ser una advertencia a Wanda Nara, con quien se encontrará los próximos días en la nueva audiencia por su divorcio en Milán.

Wanda Nara presentó a su "entrenador personal" desde Italia

Desde Milán, Wanda Nara no para de subir imágenes y videos mostrando sus recorridos, paseos, compras y looks con Martín Migueles aunque hubo una foto en particular que llamó la atención.

Posando desde un ascensor, Wanda Nara presumió su silueta y aprovechó para presentar a su nuevo personal trainer: Martín Migueles. "Mi entrenador poniéndome en forma en Milán".

wanda nara entrenador migueles
Wanda Nara caus&oacute; furor con su figura desde Mil&aacute;n.

Wanda Nara causó furor con su figura desde Milán.

El día anterior, los usuarios estallaron cuando Wanda Nara le sacó a Martín Migueles, la misma foto en el mismo lugar que lo hizo previamente con Mauro Icardi, Maxi López y hasta con L-Gante.

martin wanda milan
La foto de Mart&iacute;n Migueles en Mil&aacute;n que estall&oacute; la pol&eacute;mica.

La foto de Martín Migueles en Milán que estalló la polémica.

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar