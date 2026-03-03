Desde Milán, Wanda Nara mostró cómo está su figura gracias a su nuevo entrenador personal
Explosión en las redes sociaeles por una imagen del viaje de Wanda Nara y Martín Migueles en Europa. Los detalles
Desde allí, Wanda Nara no para de subir imágenes y videos mostrando sus recorridos, paseos, compras y looks aunque hubo una foto en particular que llamó la atención.
Posando desde un ascensor, Wanda Nara presumió su silueta y aprovechó para presentar a su nuevo personal trainer: Martín Migueles. "Mi entrenador poniéndome en forma en Milán".
El día anterior, los usuarios estallaron cuando Wanda Nara le sacó a Martín Migueles, la misma foto en el mismo lugar que lo hizo previamente con Mauro Icardi, Maxi López y hasta con L-Gante.
El apasionado festejo de Wanda Nara en el Día de los Enamorados
Mientras que la China Suárez presumía los regalos que recibió de Mauro Icardi en Estambul, Wanda Nara no se quedó atrás.
Luego de su supuesta separación de Martín Migueles, Wanda Nara fue por todo y se fotografió desde su cama luego de una noche de pasión junto al polémico socio de Elías Picirillo.
De lo más atrevida, Wanda Nara posó sin ropa cubriendo su cuerpo con una sábada y dejando a la vista el brazo de Migueles abrazándola.
La imagen no pasó desapercibida, en especial luego de que la misma Wanda Nara desarchivara fotos románticas junto a Mauro Icardi en su muro de Instagram.
¿Wanda Nara ignorada por Bad Bunny?
Wanda Nara fue noticia de todos los portales tras su aparición en la casita de Bad Bunny donde también estuvieron famosas como Lali Espósito, Tini Stoessel, María Becerra, Nicki Nicole, entre otras.
Wanda Nara no solo bailó en la "mítica" casita sino que también fue filmada siendo ovacionada por todos los presentes en el show del puertorriqueño.
Ahora, un usuario publicó en su cuenta de tiktok un insólito momento donde se ve a Wanda Nara sacando su celular y gritándole a Bad Bunny para sacarse una foto.
Acto seguido, se puede ver como Bad Bunny ignora por completo a Wanda Nara lo que muchos seguidores tomaron como un "ninguneo" a la rubia. “Acá vemos como Wanda le pide una foto y ni bola le daba”, describió el fanático que tomó las imágenes.