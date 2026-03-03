Desde Milán, Wanda Nara mostró cómo está su figura gracias a su nuevo entrenador personal

wanda nara entrenador migueles Wanda Nara causó furor con su figura desde Milán.

El día anterior, los usuarios estallaron cuando Wanda Nara le sacó a Martín Migueles, la misma foto en el mismo lugar que lo hizo previamente con Mauro Icardi, Maxi López y hasta con L-Gante.

martin wanda milan

El apasionado festejo de Wanda Nara en el Día de los Enamorados

Mientras que la China Suárez presumía los regalos que recibió de Mauro Icardi en Estambul, Wanda Nara no se quedó atrás.

Luego de su supuesta separación de Martín Migueles, Wanda Nara fue por todo y se fotografió desde su cama luego de una noche de pasión junto al polémico socio de Elías Picirillo.

De lo más atrevida, Wanda Nara posó sin ropa cubriendo su cuerpo con una sábada y dejando a la vista el brazo de Migueles abrazándola.

wanda migueles cama Wanda Nara subió foto hot con Migueles en San Valentín.

La imagen no pasó desapercibida, en especial luego de que la misma Wanda Nara desarchivara fotos románticas junto a Mauro Icardi en su muro de Instagram.

¿Wanda Nara ignorada por Bad Bunny?

Wanda Nara fue noticia de todos los portales tras su aparición en la casita de Bad Bunny donde también estuvieron famosas como Lali Espósito, Tini Stoessel, María Becerra, Nicki Nicole, entre otras.

Wanda Nara no solo bailó en la "mítica" casita sino que también fue filmada siendo ovacionada por todos los presentes en el show del puertorriqueño.

Ahora, un usuario publicó en su cuenta de tiktok un insólito momento donde se ve a Wanda Nara sacando su celular y gritándole a Bad Bunny para sacarse una foto.

wanda bad bunny ninguneo El papelón de Wanda Nara en el show de Bad Bunny.

Acto seguido, se puede ver como Bad Bunny ignora por completo a Wanda Nara lo que muchos seguidores tomaron como un "ninguneo" a la rubia. “Acá vemos como Wanda le pide una foto y ni bola le daba”, describió el fanático que tomó las imágenes.