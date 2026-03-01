La foto de Wanda Nara y Martín Migueles en Milán que estalló la polémica
Explosión en las redes sociaeles por una imagen del viaje de Wanda Nara y Martín Migueles en Europa. Los detalles
Tras terminar con las grabaciones de Masterchef Celebrity, Wanda Nara armó las valijas y viajó a Milán confirmando su reconciliación con todo.
Desde allí, Wanda Nara no para de subir imágenes y videos mostrando sus recorridos, paseos, compras y looks aunque hubo una foto en particular que llamó la atención.
Los usuarios no tardaronen notar que Wanda Nara le sacó a Martín Migueles, la misma foto en el mismo lugar que lo hizo previamente con Mauro Icardi, Maxi López y hasta con L-Gante.
El apasionado festejo de Wanda Nara en el Día de los Enamorados
Mientras que la China Suárez presumía los regalos que recibió de Mauro Icardi en Estambul, Wanda Nara no se quedó atrás.
Luego de su supuesta separación de Martín Migueles, Wanda Nara fue por todo y se fotografió desde su cama luego de una noche de pasión junto al polémico socio de Elías Picirillo.
De lo más atrevida, Wanda Nara posó sin ropa cubriendo su cuerpo con una sábada y dejando a la vista el brazo de Migueles abrazándola.
La imagen no pasó desapercibida, en especial luego de que la misma Wanda Nara desarchivara fotos románticas junto a Mauro Icardi en su muro de Instagram.
Wanda y Martín Migueles con el hermano de Mauro Icardi
Luego de que los espectadores quedaran sorprendidos con la visita de Guido Icardi a Intrusos, el hermano de Mauro Icardi fue por más y se mostró con Wanda Nara.
En la noche del miércoles las redes sociales estallaron con imágenes de Guido Icardi posando junto a Wanda Nara, Maxi López y hasta Martín Migueles, novio de Wanda.
A pesar de la feroz pelea y distanciamiento que Mauro Icardi mantiene con Wanda Nara y luego de que el futbolista expresara su enojo por la cercanía de sus hijas con Migueles, su hermano Guido disfrutó de una cena familiar.
Además, se mostró feliz por el encuentro con sus sobrinas Francesca e Isabella quienes también dijeron presentes como se vio en la catarata de fotos que publicó Wanda Nara presumiendo su reunión.