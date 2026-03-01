La foto de Wanda Nara y Martín Migueles en Milán que estalló la polémica

martin wanda milan Wanda Nara y Martín Migueles en Milán.

Los usuarios no tardaronen notar que Wanda Nara le sacó a Martín Migueles, la misma foto en el mismo lugar que lo hizo previamente con Mauro Icardi, Maxi López y hasta con L-Gante.

El apasionado festejo de Wanda Nara en el Día de los Enamorados

Mientras que la China Suárez presumía los regalos que recibió de Mauro Icardi en Estambul, Wanda Nara no se quedó atrás.

Luego de su supuesta separación de Martín Migueles, Wanda Nara fue por todo y se fotografió desde su cama luego de una noche de pasión junto al polémico socio de Elías Picirillo.

De lo más atrevida, Wanda Nara posó sin ropa cubriendo su cuerpo con una sábada y dejando a la vista el brazo de Migueles abrazándola.

wanda migueles cama Wanda Nara subió foto hot con Migueles en San Valentín.

La imagen no pasó desapercibida, en especial luego de que la misma Wanda Nara desarchivara fotos románticas junto a Mauro Icardi en su muro de Instagram.

Wanda y Martín Migueles con el hermano de Mauro Icardi

Luego de que los espectadores quedaran sorprendidos con la visita de Guido Icardi a Intrusos, el hermano de Mauro Icardi fue por más y se mostró con Wanda Nara.

En la noche del miércoles las redes sociales estallaron con imágenes de Guido Icardi posando junto a Wanda Nara, Maxi López y hasta Martín Migueles, novio de Wanda.

A pesar de la feroz pelea y distanciamiento que Mauro Icardi mantiene con Wanda Nara y luego de que el futbolista expresara su enojo por la cercanía de sus hijas con Migueles, su hermano Guido disfrutó de una cena familiar.

guido icardi wanda maxi Guido Icardi se reunió con Wanda Nara, Maxi López y Martín Migueles.

Además, se mostró feliz por el encuentro con sus sobrinas Francesca e Isabella quienes también dijeron presentes como se vio en la catarata de fotos que publicó Wanda Nara presumiendo su reunión.