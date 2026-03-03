¡Escándalo! Las fotos de Wanda Nara tirando los muebles de Mauro Icardi en Milán
Explosión en las redes sociales por el posteo de Wanda Nara desde su casa en Milán. Todos los detalles
Además de presumir su relación por todo lo alto, Wanda Nara lanzó una feroz indirecta contra Mauro Icardi subiendo una imagen contundente desde la fabulosa casa que compartían en Milán.
Wanda Nara fue por todo y tiró muebles y objetos de la propiedad, entre ellos el respaldo de la cama matrimonial con un grabado personalizado de sus iniciales "W y M".
"Acomodando mi casa italiana. Regalando, donando y restaurando", escribió Wanda Nara junto a la postal que inmediatamente generó un terremoto de reacciones y repercusiones.
Wanda Nara presentó a su "entrenador personal"
Desde allí, Wanda Nara no para de subir imágenes y videos mostrando sus recorridos, paseos, compras y looks aunque hubo una foto en particular que llamó la atención.
Posando desde un ascensor, Wanda Nara presumió su silueta y aprovechó para presentar a su nuevo personal trainer: Martín Migueles. "Mi entrenador poniéndome en forma en Milán".
El día anterior, los usuarios estallaron cuando Wanda Nara le sacó a Martín Migueles, la misma foto en el mismo lugar que lo hizo previamente con Mauro Icardi, Maxi López y hasta con L-Gante.
El apasionado festejo de Wanda Nara en el Día de los Enamorados
Mientras que la China Suárez presumía los regalos que recibió de Mauro Icardi en Estambul, Wanda Nara no se quedó atrás.
Luego de su supuesta separación de Martín Migueles, Wanda Nara fue por todo y se fotografió desde su cama luego de una noche de pasión junto al polémico socio de Elías Picirillo.
De lo más atrevida, Wanda Nara posó sin ropa cubriendo su cuerpo con una sábada y dejando a la vista el brazo de Migueles abrazándola.
La imagen no pasó desapercibida, en especial luego de que la misma Wanda Nara desarchivara fotos románticas junto a Mauro Icardi en su muro de Instagram.