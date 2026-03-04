Oriana Sabatini tuvo una urgencia y generó preocupación

Sin dudarlo, Oriana Sabatini y Paulo Dybala decidieron ir de forma inmediata a un hospital y luego Cathy Fulop y su familia decidieron sumarse para no perderse ni un solo segundo. “Ellos deciden irse al hospital Gemelli, pero nos quedaba superlejos, como a cincuenta minutos, y ya Ori venía bastante adolorida... Entonces, se fueron al sanatorio y nosotros al rato, como a las tres de la mañana, salimos para allá porque había dilatado muchísimo. Entonces con Ova dijimos: ‘No vaya a ser que vaya a nacer y nosotros estamos acá en la casa,’ y nos fuimos todos, para estar con ellos”, concluyó Cathy.

Oriana Sabatini y Paulo Dybala presentaron a Gia

A diferencia de otros famosos que eligen no publicar contenido de sus hijos en redes, Oriana y Paulo no tardaron en compartir su felicidad publicando una imagen de Gia con sus manos entrelazadas.

oriana paulo gia La foto de Gia, la hija de Oriana Sabatini y Paulo Dybala.

"Un aplauso pa’ Mami y Papi”, comentó el delantero de la Roma en el posteo que paralizó Instagram y se llenó de comentarios, reacciones y likes en pocos minutos.

Lo que viene para Dybala en Roma

Descartada la posibilidad de que salga en el mercado de pases de enero, Dybala está concentrado en terminar bien la temporada con la Roma y porque no jugar su tercer Mundial con la Selección argentina.

Mientras tanto seguirán las negociaciones para renovar en la Roma o para ser transferido, con Boca como un posible destino.