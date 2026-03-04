Oriana Sabatini y Paulo Dybala estallaron las redes sociales con postales de Gia, su primera hija. Si bien el parto estaba programado para el miércoles 11, la llegada de la pequeña adelantó para el lunes 2 de marzo a las las 8:57 (de Italia) con 3 kilos, en el Hospital Gemelli de Roma.
Oriana Sabatini tuvo una urgencia y generó preocupación
El momento de tensión que vivió Oriana Sabatini que despertó las alarmas por su salud. Todos los detalles
Cathy Fulop, flamante abuelo de Gia, fue la primera en hablar en los medios y sorprendió al revelar la urgencia que vivió Oriana Sabatini antes del parto. “El domingo empezó con las contracciones en la cancha. Estábamos viendo el partido, y en el tercer gol de la Roma, Ori empieza a los gritos, saltando con las dos amigas que vinieron de Buenos Aires y con la hermana, con Titi”, indicó.
“Ori había empezado después de ese tercer gol con las contracciones, como cada cinco minutos y le dolían, pero no un dolor dramático. Ella dice: ‘Bueno, vamos a casa, me meto en la bañera, me relajo’. Pero las contracciones empezaron a venirle más intensas, y cada vez más seguidas", siguió.
Sin dudarlo, Oriana Sabatini y Paulo Dybala decidieron ir de forma inmediata a un hospital y luego Cathy Fulop y su familia decidieron sumarse para no perderse ni un solo segundo. “Ellos deciden irse al hospital Gemelli, pero nos quedaba superlejos, como a cincuenta minutos, y ya Ori venía bastante adolorida... Entonces, se fueron al sanatorio y nosotros al rato, como a las tres de la mañana, salimos para allá porque había dilatado muchísimo. Entonces con Ova dijimos: ‘No vaya a ser que vaya a nacer y nosotros estamos acá en la casa,’ y nos fuimos todos, para estar con ellos”, concluyó Cathy.
Oriana Sabatini y Paulo Dybala presentaron a Gia
A diferencia de otros famosos que eligen no publicar contenido de sus hijos en redes, Oriana y Paulo no tardaron en compartir su felicidad publicando una imagen de Gia con sus manos entrelazadas.
"Un aplauso pa’ Mami y Papi”, comentó el delantero de la Roma en el posteo que paralizó Instagram y se llenó de comentarios, reacciones y likes en pocos minutos.
Lo que viene para Dybala en Roma
Descartada la posibilidad de que salga en el mercado de pases de enero, Dybala está concentrado en terminar bien la temporada con la Roma y porque no jugar su tercer Mundial con la Selección argentina.
Mientras tanto seguirán las negociaciones para renovar en la Roma o para ser transferido, con Boca como un posible destino.