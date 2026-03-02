Nació Gia, la hija de Oriana Sabatini y Paulo Dybala: la primera foto

Paulo Dybala negocia con la Roma y las noticias no son buenas para Boca

Medios italianos indican que Paulo Dybala está en negociaciones con la Roma para renovar su contrato, algo que por el momento descarta la posibilidad de que vuelva al fútbol argentino para jugar en Boca.

El diario La Repubblica señaló que Carlos Novel, agente del cordobés, mantuvo las primeras reuniones con la dirigencia del club capitalino y avanzaron hacia la firma de un nuevo vínculo.

dybala 2 Paulo Dybala está más cerca de seguir en Roma que de irse a Boca.

Dybala será padre en marzo y su intención sería quedarse en Roma aún cuando la oferta del club incluye una importante disminución de su sueldo que sería reducido a 3 millones de euros al año (menos de la mitad del contrato actual).

Recuperado físicamente y con buenas actuaciones en los últimos partidos, el cordobés ha recuperado protagonismo en un equipo que en este semestre buscará redondear una buena temporada con un título o al menos la clasificación a una copa europea.

Lo que viene para Dybala en Roma

Descartada la posibilidad de que salga en el mercado de pases de enero, Dybala está concentrado en terminar bien la temporada con la Roma y porque no jugar su tercer Mundial con la Selección argentina.

Mientras tanto seguirán las negociaciones para renovar en la Roma o para ser transferido, con Boca como un posible destino.