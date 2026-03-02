El drama de Cinthia Fernández: se quedó sin Instagram y deberá pagar una fortuna en dólares

cinthia sin instagram Cerraron la cuenta de Instagram de Cinthia Fernández y estalló la polémica.

“Cinthia trabaja mucho con Instagram, ella hace cápsulas con diferentes marcas, tiene maquillajes, marcas de bikinis, ropa deportiva y publicita ahí”, siguieron sobre la preocupación y angustia de Cinthia por perder su mayor fuente de trabajo.

Cinthia Fernández dejará de publicar fotos hots

Enfocada en sus estudios tras ingresar a la carrera de abogacía, Cinthia Fernández tomó una drástica decisión que anunció el martes por la mañana en el programa de Moria Casán donde están participando como panelista.

Cinthia Fernández habló de sus inicios donde fue protagonista de producciones ultra sensuales y hasta causó furor sacando su canción "el hilo dental" mientras participaba en Bailando por un Sueño.

“Yo reniego de eso. Lo que hice en su momento fue marketing, no es algo que esté orgullosa, no es algo de lo que mis hijas van a estar orgullosas, pero bueno... La verdad es que no me da orgullo ver cosas mías”, dijo.

cinthia fernandez bikini leopardo.jpg

Fiel a su estilo, Moria Casán arremetió con todo. "¿¡Pero qué te lavó la cabeza, mi amor!? ¿¡Estudiar abogacía!? No te digo orgullosa, pero ¿por qué te sentís que hay tanto cambio? Yo me acuerdo que te presentaste como que ya no estás con cu... al aire”, lanzó.

“No es algo que me sienta orgullosa, porque hoy estudiando veo como un lado más serio de la vida, que ahí necesito otra cosa”, cerró Cinthia Fernández convencida de su decisión.