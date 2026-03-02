Fiel a su estilo picante, la China Suárez volvió a responderle a sus haters y detractores, redoblando la apuesta con una catarata de stories en su cuenta de instagram.
Rechazo a la China Suárez tras subir polémicas fotos de las mujeres que la critican
Explosión en las redes sociales por la letal reacción de la China Suárez contra sus haters. Todos los detalles
Todo sucedió luego de que la China Suárez publicara un álbum de fotos presumiendo su look con chaqueta Napoleon y las usuarias la criticaran llenándola de comentarios.
Lejos de dejarlo pasar, la China Suárez reposteó sus mensajes acompañándolos de fotos de quiénes los hicieron y dejando a la vista sus nombres en Instagram lo que causó toda una polémica.
“¿Ya es Halloween?”, preguntó una seguidora a lo que la China respondió, “No sé Eri, decime vos”. “¿No era que no te importaba el hate? No resistís medio archivo" siguieoron y la actriz no se quedó callada: “Me importa nada. Leo sus comentarios y me cago de risa. ¡De paso los comparto!”, escribió.
La China Suárez en su producción más explosiva
La China Suárez regresó al modelaje más atrevida que nunca y generó un terremoto de reacciones en las redes sociales con la explosiva campaña que protagonizó.
Ivana Figueiras, dueña de Pompavana, eligió a la China Suárez como cara de la nueva colección de su marca de lencería y ropa interior subiendo la vara con una mega producción.
Luego de regalarle un anticipo a los seguidores con algunas imágenes, la China Suárez publicó un video donde se la ve recostada en una cama posando de lo más sensual.
“El silenció terminó. Hay secretos que deben ser revelados”, escribió la China Suárez junto a la grabación donde jugó con la cámara, presumió su figura y hasta comio cerezas de la gorma más seductora.
Como era de esperarse, la reacción de Mauro Icardi no se hizo esperar sorprendiendo a los usuarios, en especial luego de que el mismo se reconociera como un hombre celoso durante su paso por el programa de Mario Pergolini.
Orgulloso del trabajo de la China Suárez, Mauro Icardi fue por todo y reposteó el video en su cuenta de Instagram acompañándolo con emojis de fueguito y respondiendo “Sí, ya sé!!!” al mensaje que escribió la actriz en su posteo.