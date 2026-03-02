Rechazo a la China Suárez tras subir polémicas fotos de las mujeres que la critican

china suarez haters look Polémica por la respuesta de la China Suárez a sus haters.

“¿Ya es Halloween?”, preguntó una seguidora a lo que la China respondió, “No sé Eri, decime vos”. “¿No era que no te importaba el hate? No resistís medio archivo" siguieoron y la actriz no se quedó callada: “Me importa nada. Leo sus comentarios y me cago de risa. ¡De paso los comparto!”, escribió.

La China Suárez en su producción más explosiva

La China Suárez regresó al modelaje más atrevida que nunca y generó un terremoto de reacciones en las redes sociales con la explosiva campaña que protagonizó.

Ivana Figueiras, dueña de Pompavana, eligió a la China Suárez como cara de la nueva colección de su marca de lencería y ropa interior subiendo la vara con una mega producción.

Luego de regalarle un anticipo a los seguidores con algunas imágenes, la China Suárez publicó un video donde se la ve recostada en una cama posando de lo más sensual.

CHINA VIDEO ROPA INTERIOR El video de la China Suárez con poca ropa que reventó las redes.

“El silenció terminó. Hay secretos que deben ser revelados”, escribió la China Suárez junto a la grabación donde jugó con la cámara, presumió su figura y hasta comio cerezas de la gorma más seductora.

Como era de esperarse, la reacción de Mauro Icardi no se hizo esperar sorprendiendo a los usuarios, en especial luego de que el mismo se reconociera como un hombre celoso durante su paso por el programa de Mario Pergolini.

mauro icardi video china suarez

Orgulloso del trabajo de la China Suárez, Mauro Icardi fue por todo y reposteó el video en su cuenta de Instagram acompañándolo con emojis de fueguito y respondiendo “Sí, ya sé!!!” al mensaje que escribió la actriz en su posteo.