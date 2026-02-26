Se viraliza video de la China Suárez desde la cama en ropa interior y estallan las redes

CHINA VIDEO ROPA INTERIOR El video de la China Suárez con poca ropa que reventó las redes.

“El silenció terminó. Hay secretos que deben ser revelados”, escribió la China Suárez junto a la grabación donde jugó con la cámara, presumió su figura y hasta comio cerezas de la gorma más seductora.

Polémica por las fotos de la China Suárez en ropa interior

Fue la misma China Suárez quien compartió las fotos en su cuenta de Instagram y las críticas no tardaron en llegar. "Otra marca que te cargaste por zorra", "Roba maridos", fueron algunos de los comentarios que recibió lo que provocó que limitara los mensajes en sus publicaciones.

china suarez foto hot La China Suárez eliminó los comentarios de sus fotos en ropa interior.

Tras la ola de críticas, Ivana Figueiras rompió el silencio y se mostró sorprendida por la reacción de público por la aparición de la China Suárez.

“A mí me sorprende la cantidad de odio. Esto más allá de lo de la China. O sea, como las mujeres, el odio que tienen”, reflexionó. Más allá de que la podés juzgar o no y que cada uno haga lo que quiera, porque tampoco me voy a poner la bandera. O sea, a ver, lo mío es trabajo, entonces yo no me meto en la vida privada”, agregó sobre la razón por la que contrató a la China Suárez.