La China Suárez regresó al modelaje más atrevida que nunca y generó un terremoto de reacciones en las redes sociales con la explosiva campaña que protagonizó.
Se viraliza video de la China Suárez desde la cama en ropa interior y estallan las redes
Los seguidores quedaron enloquecidos y las redes revolucionadas con un video de la China Suárez al rojo vivo. Los detalles
Ivana Figueiras, dueña de Pompavana, eligió a la China Suárez como cara de la nueva colección de su marca de lencería y ropa interior subiendo la vara con una mega producción.
Luego de regalarle un anticipo a los seguidores con algunas imágenes, la China Suárez publicó un video donde se la ve recostada en una cama posando de lo más sensual.
“El silenció terminó. Hay secretos que deben ser revelados”, escribió la China Suárez junto a la grabación donde jugó con la cámara, presumió su figura y hasta comio cerezas de la gorma más seductora.
Polémica por las fotos de la China Suárez en ropa interior
Fue la misma China Suárez quien compartió las fotos en su cuenta de Instagram y las críticas no tardaron en llegar. "Otra marca que te cargaste por zorra", "Roba maridos", fueron algunos de los comentarios que recibió lo que provocó que limitara los mensajes en sus publicaciones.
Tras la ola de críticas, Ivana Figueiras rompió el silencio y se mostró sorprendida por la reacción de público por la aparición de la China Suárez.
“A mí me sorprende la cantidad de odio. Esto más allá de lo de la China. O sea, como las mujeres, el odio que tienen”, reflexionó. Más allá de que la podés juzgar o no y que cada uno haga lo que quiera, porque tampoco me voy a poner la bandera. O sea, a ver, lo mío es trabajo, entonces yo no me meto en la vida privada”, agregó sobre la razón por la que contrató a la China Suárez.