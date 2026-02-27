La reacción de Mauro Icardi al video viral de la China Suárez en ropa interior

mauro icardi video china suarez

Orgulloso del trabajo de la China Suárez, Mauro Icardi fue por todo y reposteó el video en su cuenta de Instagram acompañándolo con emojis de fueguito y respondiendo “Sí, ya sé!!!” al mensaje que escribió la actriz en su posteo.

El glamoroso San Valentín de la China Suárez y Mauro Icardi

Días antes, la China Suárez y Mauro Icardi celebraron San Valentín por todo lo alto mostrando hasta el último detalle en sus cuentas de Instagram.

Lejos de verse afectados por la ola de rumores que corrieron durante la breve semana que estuviero separados, la China Suárez y Mauro Icardi presumieron su amor.

En esta oportunidad, Mauro Icardi honró a la China Suárez con una catarata de regalos de lo más lujosos e impactantes entre los que se destacó un exclusivo bolso Louis Vuitton que el futbolista mandó a personalizar con una cadena con las iniciales de ambos.

china san valentin Los fabulosos regalos de Mauro Icardi a la China Suárez.

Además, el jugador del Galatasaray sorprendió a la China Suárez con un mega ramo de rosas rojas y hasta cajas personalizadas y osos de peluche que decoraron el ambiente. “Te celebro todos los días. A toda hora. Cada minuto. Cada segundo. Feliz San Valentín”, escribió la actriz emocionada.