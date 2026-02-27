En medio del furor por su actuación en la segunda temporada de En el Barro, la China Suárez regresó al modelaje más atrevida que nunca como cara de la nueva colección de Pompavana, marca de lencería y ropa interior y Mauro Icardi no se quedó callado.
La reacción de Mauro Icardi al video viral de la China Suárez en ropa interior
Qué hizo Mauro Icardi luego de que se viralizara un explosivo video de la China Suárez al rojo vivo en un cuarto de hotel.
Fue la misma China Suárez quien semanas atrás compartió las fotos anticipando parte de la campaña y ahora redobló publicando un video al rojo vivo.
Como era de esperarse, la reacción de Mauro Icardi no se hizo esperar sorprendiendo a los usuarios, en especial luego de que el mismo se reconociera como un hombre celoso durante su paso por el programa de Mario Pergolini.
Orgulloso del trabajo de la China Suárez, Mauro Icardi fue por todo y reposteó el video en su cuenta de Instagram acompañándolo con emojis de fueguito y respondiendo “Sí, ya sé!!!” al mensaje que escribió la actriz en su posteo.
El glamoroso San Valentín de la China Suárez y Mauro Icardi
Días antes, la China Suárez y Mauro Icardi celebraron San Valentín por todo lo alto mostrando hasta el último detalle en sus cuentas de Instagram.
Lejos de verse afectados por la ola de rumores que corrieron durante la breve semana que estuviero separados, la China Suárez y Mauro Icardi presumieron su amor.
En esta oportunidad, Mauro Icardi honró a la China Suárez con una catarata de regalos de lo más lujosos e impactantes entre los que se destacó un exclusivo bolso Louis Vuitton que el futbolista mandó a personalizar con una cadena con las iniciales de ambos.
Además, el jugador del Galatasaray sorprendió a la China Suárez con un mega ramo de rosas rojas y hasta cajas personalizadas y osos de peluche que decoraron el ambiente. “Te celebro todos los días. A toda hora. Cada minuto. Cada segundo. Feliz San Valentín”, escribió la actriz emocionada.