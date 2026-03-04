Benjamín Vicuña protagonizó un escándalo en un famoso restaurante

Luego, Ochoa agregó: “Tuvo una discusión con la gerente del lugar, el famoso no quería pagar, sacó la carta de que es un figurón y que solo iba a pagar las bebidas. Ahora es persona non grata del lugar, él es nada más y nada menos que Vicuña. No hizo las stories”.

Qué decía la China Suárez de Nicolás Cabré y Benjamín Vicuña detrás de cámara

En medio del éxito y repercusiones que está generando la segunda temporada de "En el Barro" que tiene a la China Suárez como una de sus protagonistas, Adabel Guerrero sorprendió con sus declaraciones sobre la actriz.

Adabel quien forma parte del elenco de En el Barro 2, visitó Puro Show y habló de su buena relación con la China Suárez durante el rodaje de la serie.

Además, la ex vedette contó qué decía la China Suárez cuando le preguntaban por los padres de sus hijos Nicolás Cabré y Benjamín Vicuña detrás de escena.

china vicuña cabre

“Siempre me pareció muy madraza la China, pero muy madraza. Todo el día haciendo videollamada con los chicos... La China siempre me habló muy bien de los papás de los chicos, que siempre estaban presentes y se hacían cargo, se organizaban bien cuando había que viajar”, dijo Adabel sobre el vínculo que tendría la top con Cabré y Vicuña, con quien habría tenido problemas por los viajes a Turquía de sus hijos.